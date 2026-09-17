Alsop lacht na strijd met 'gestoorde' Verstappen: "Schreeuwde de hele tijd in mijn oor!"
Alsop lacht na strijd met 'gestoorde' Verstappen: "Schreeuwde de hele tijd in mijn oor!"Maak ons je Google-favoriet
Zac Alsop heeft tijdens het grootschalige kartspektakel 'Max vs 100' op Silverstone een zenuwslopende ontmoeting beleefd met Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen kreeg tijdens het unieke evenement de zware taak om vanaf de allerlaatste startplek te beginnen en honderd karts in te halen. De Britse YouTuber wist zich knap staande te houden in de kopgroep en werd uiteindelijk vierde.
Het evenement van Red Bull zorgde voor chaotische taferelen op de baan, maar vooraan wist een select groepje karters langdurig stand te houden. Terwijl Verstappen zich in een razend tempo een weg naar voren baande en binnen veertien ronden iedereen wist te passeren, deed Alsop geruime tijd mee in de strijd om het podium samen met Osler en F1-journalist Jack Martens.
Als je ergste nachtmerrie achter het stuur
Alsop stapte direct na afloop uit zijn kart om de finishinterviews af te werken en kreeg de vraag hoe hij het allemaal had ervaren. De stuntmaker blikte met zijn kenmerkende humor terug op het moment dat Verstappen dichterbij kwam. "Het was net als je ergste nachtmerrie, waarin je de hele tijd het geschreeuw van een gestoorde Nederlander in je oor hoort!", vertelde Alsop met een brede glimlach.
De presentator van 'Max vs 100' van dienst haakte daarna direct in op de beruchte en opmerkelijke video's die de influencer voor YouTube maakt, waaronder een eerdere stunt waarbij hij vogels meenam naar hotels. Alsop liet zich echter niet van de wijs brengen door die vergelijking en zei nuchter: "Nou, ik kan je beloven dat geen enkele uil, wild of tam, te vergelijken is met het hebben van Max op je staart. Maar om eerlijk te zijn kwam hij zo snel naar voren dat er helemaal geen tijd was om echt bang te zijn."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
'Grasmaaier' Verstappen zorgt voor hilariteit in Max vs 100-kartrace: "Track limits!"
- Vandaag 12:26
- 3
Geniale Verstappen laat zien hoe het moet en rijdt 100-koppig deelnemersveld aan gort
- Gisteren 19:38
- 41
Lindblad geeft het goede voorbeeld aan Verstappen in warm-up voor 1 vs 100-race
- 15 september 2026 19:45
- 7
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen geeft toe over F1-pensioen: "Serieus over nagedacht om ermee te kappen"
Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje
'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'
Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom
Net binnen
Alsop lacht na strijd met 'gestoorde' Verstappen: "Schreeuwde de hele tijd in mijn oor!"
- 46 minuten geleden
Telemetrie toont doorslaggevende meesterzet van Antonelli voor zege in GP Spanje
- 1 uur geleden
Woerts waarschuwt voor prijsverhoging Viaplay door RTL-overname: "Heel dure operatie"
- 3 uur geleden
- 8
Lotus F1-teameigenaar verwikkeld in rechtszaak en loopt risico op gevangenisstraf
- Vandaag 15:58
Sainz woest op Alonso: "Lukte hem zoals altijd om mij een straf te bezorgen door te klagen"
- Vandaag 14:54
- 4
Enorme aanwinst voor Alpine: oud-technisch topman Mercedes voegt zich bij Franse team
- Vandaag 13:37
Veel gelezen
Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel
- 7 september
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
- 10 september
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
- 12 september
Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'
- 13 september
Verstappen geeft 'vaderlijk' advies aan Viaplay-verslaggever: "Even laten testen dan"
- 7 september
Diefstal op F1-circuit in Madrid, Norris wil evenveel als Verstappen en Hamilton verdienen | GPFans Recap
- 1 september