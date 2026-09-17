Zac Alsop heeft tijdens het grootschalige kartspektakel 'Max vs 100' op Silverstone een zenuwslopende ontmoeting beleefd met Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen kreeg tijdens het unieke evenement de zware taak om vanaf de allerlaatste startplek te beginnen en honderd karts in te halen. De Britse YouTuber wist zich knap staande te houden in de kopgroep en werd uiteindelijk vierde.

Het evenement van Red Bull zorgde voor chaotische taferelen op de baan, maar vooraan wist een select groepje karters langdurig stand te houden. Terwijl Verstappen zich in een razend tempo een weg naar voren baande en binnen veertien ronden iedereen wist te passeren, deed Alsop geruime tijd mee in de strijd om het podium samen met Osler en F1-journalist Jack Martens.

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Als je ergste nachtmerrie achter het stuur

Alsop stapte direct na afloop uit zijn kart om de finishinterviews af te werken en kreeg de vraag hoe hij het allemaal had ervaren. De stuntmaker blikte met zijn kenmerkende humor terug op het moment dat Verstappen dichterbij kwam. "Het was net als je ergste nachtmerrie, waarin je de hele tijd het geschreeuw van een gestoorde Nederlander in je oor hoort!", vertelde Alsop met een brede glimlach.

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De presentator van 'Max vs 100' van dienst haakte daarna direct in op de beruchte en opmerkelijke video's die de influencer voor YouTube maakt, waaronder een eerdere stunt waarbij hij vogels meenam naar hotels. Alsop liet zich echter niet van de wijs brengen door die vergelijking en zei nuchter: "Nou, ik kan je beloven dat geen enkele uil, wild of tam, te vergelijken is met het hebben van Max op je staart. Maar om eerlijk te zijn kwam hij zo snel naar voren dat er helemaal geen tijd was om echt bang te zijn."

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