Max vs 100 gemist? Bekijk hier de hoogtepunten van de kartrace met Verstappen
Max vs 100 gemist? Bekijk hier de hoogtepunten van de kartrace met VerstappenMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen nam afgelopen woensdagavond deel aan de 'Max vs 100', een kartrace op Silverstone waarbij de viervoudig wereldkampioen honderd andere deelnemers moest zien in te halen. Het wordt uitgezonden op Disney+, maar voor degenen die deze streamingdienst niet hebben, zijn hier uitgebreide hoogtepunten te vinden.
De deelnemers bestonden uit influencers, streamers en YouTubers, maar ook journalisten uit de Formule 1 en auto-industrie, en andere atleten. Vooral YouTuber Zac Alsop, bekend van zijn stunts en sociale experimenten, reed lange tijd vooraan samen met Osler en F1-journalist Jack Martens, maar ze hadden hulp van de wedstrijdleider nodig om proberen voor Verstappen te blijven in de wedstrijd die 30 ronden of 75 minuten zou duren. Andere Nederlanders die meededen, waren onder andere Fresia Cousiño Aria van ESPN en de Eredivisie, en de YouTube Qucee.
Uitgebreide hoogtepunten
Bekijk hieronder de uitgebreide hoogtepunten van 'Max vs 100', mocht je het live gemist hebben.
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