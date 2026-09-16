Verstappen wint briljante race tegen 100 karters, Formule 1 presenteert 2027-kalender | GPFans Recap

De woensdag is in de autosportwereld doorgaans geen veelbewogen dag, maar op deze woensdag stond het unieke Verstappen tegen 100-evenement op het programma. Daarover én alle andere nieuwtjes, praten we je bij in deze GPFans Recap.

Het was genieten geblazen deze woensdag met de speciale Verstappen tegen 100-race in Silverstone. In een mooi evenement wist de viervoudig wereldkampioen de rest van het veld mores te leren en haalde hij nog ver voor het vallen van de laatste vlag de laatste uitdagers in. Ondertussen werd vandaag ook de Formule 1-kalender van 2027 gepresenteerd met toch wel een aantal zeer opvallende zaken erin verwerkt.

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Wolff over 'meest uitzonderlijke coureur van deze generatie' Verstappen: "Ook Max heeft een goede auto nodig"

Mercedes-teambaas Toto Wolff is zeer onder de indruk van de kwaliteiten van Max Verstappen. Hoewel de Oostenrijker er niet in slaagde om de viervoudig wereldkampioen binnen te hengelen, ziet hij de Nederlander als de absolute benchmark op de huidige grid. Tegelijkertijd benadrukt Wolff dat zelfs de stercoureur van Red Bull Racing afhankelijk is van een winnend pakket om zeges veilig te stellen.Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Toto Wolff.

BREAKING: F1 lanceert 2027-kalender: tien sprintweekenden waaronder Monaco

Formula One Management (FOM) en de FIA hebben zojuist de Formule 1-kalender voor volgend jaar bekendgemaakt. Dankzij lopende contracten en nieuwe ondertekende contracten wisten we al welke circuits Grands Prix zouden organiseren, maar nu weten we ook in welke volgorde de wedstrijden worden verreden en de data ervan. Lees hier het hele artikel over de bekendmaking van de 2027-kalender.

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Verstappen en collega's opgeroepen om F1 en FIA te boycotten: "Niet naar die race gaan!"

Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert vindt dat de huidige generatie coureurs veel harder op de strepen moet gaan staan als het aankomt op het ontwerpen van nieuwe circuits. Volgens de Brit worden de rijders al tientallen jaren structureel genegeerd door de beleidsbepalers van de sport, waarbij de recente geluiden rondom het stratencircuit in Madrid als het zoveelste pijnlijke voorbeeld dienen. In gesprek met CasinoHawks stelt Herbert dat de coureurs via de Grand Prix Drivers' Association (GPDA) desnoods moeten dreigen met een raceboycot om echte inspraak af te dwingen. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Johnny Herbert.

Geniale Verstappen laat zien hoe het moet en rijdt 100-koppig deelnemersveld aan gort

Op woensdagavond stond het zeer bijzondere Verstappen tegen 100 evenement plaatst op een kartcircuit naast Silverstone. De Nederlander kreeg de taak om maar liefst 100 andere deelnemers in te halen in 30 rondjes en het werd een evenement om niet snel te vergeten. Lees hier de hele samenvatting van de Max tegen 100-race.

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Verstappen grapt na zege in heerlijke kartrace: "Mijn eerste overwinning dit jaar!"

Wat een heerlijk evenement was er op woensdagavond te zien bij het Max Verstappen vs 100-evenement. Niet alleen de kijkers en deelnemers hebben ervan genoten: ook Verstappen zelf was constant met een grote lach op zijn gezicht te zien. Na afloop kan hij de humor van zijn zege er wel van inzien. Lees hier de reactie van Verstappen op de Max tegen 100-race.

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