close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen looking happy edited on a background of Barcelona colours

Verstappen grapt na zege in heerlijke kartrace: "Mijn eerste overwinning dit jaar!"

Max Verstappen looking happy edited on a background of Barcelona colours — Foto: © IMAGO
2 reacties

Verstappen grapt na zege in heerlijke kartrace: "Mijn eerste overwinning dit jaar!"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Wat een heerlijk evenement was er op woensdagavond te zien bij het Max Verstappen vs 100-evenement. Niet alleen de kijkers en deelnemers hebben ervan genoten: ook Verstappen zelf was constant met een grote lach op zijn gezicht te zien. Na afloop kan hij de humor van zijn zege er wel van inzien.

Woensdagavond ging de zeer speciale kartrace op een bijzondere baan naast Silverstone van start. Verstappen mocht het opnemen tegen 100 deelnemers in een speciale kartrace van 30 ronden. Het evenement leverde de nodige gouden beelden op en een zeer vermakelijke race. Het was zeer duidelijk dat alles en iedereen er veel plezier aan had. Deelnemers, fans en ook Verstappen beleefden een heerlijk evenement en uiteindelijk kwam de Nederlander vroegtijdig als winnaar over de streep.

Eerste overwinning

Na een kleine 36 minuten was het over met de pret en passeerde de viervoudig wereldkampioen de laatste karts op kop, een wereldse prestatie. Na afloop waren er ook - net zoals in de Formule 1 - een cooldown room en podiumceremonie mét interviews. Verstappen, duidelijk nog nagenietend van de sessie, kreeg de vraag of hij nog wel plaats had voor deze beker in zijn grote prijzenkast. "Dit is mijn eerste overwinning van het jaar. Dus deze neem ik graag mee", zo stelde de winnaar van de kartrace breed glimlachend, kijkend naar zijn teleurstellende Formule 1-seizoen.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Geniale Verstappen laat zien hoe het moet en rijdt 100-koppig deelnemersveld aan gort

Geniale Verstappen laat zien hoe het moet en rijdt 100-koppig deelnemersveld aan gort

  • 2 uur geleden
  • 8
De beelden: bekijk hier de complete chaos en Verstappen zijn briljante start

De beelden: bekijk hier de complete chaos en Verstappen zijn briljante start

  • 1 uur geleden
LIVE (gesloten) | Max Verstappen tegen 100: Verstappen stevent af op de voorste plekken Live

LIVE (gesloten) | Max Verstappen tegen 100: Verstappen stevent af op de voorste plekken

  • 3 uur geleden
  • 1
Herbert is het eens met kritiek Verstappen en wil regelwijzigingen zien in F1

Herbert is het eens met kritiek Verstappen en wil regelwijzigingen zien in F1

  • Vandaag 09:20
  • 5
Verstappen blikt terug op kartjaren met vader Jos: 'Ken niemand die dat zó deed'

Verstappen blikt terug op kartjaren met vader Jos: 'Ken niemand die dat zó deed'

  • Vandaag 17:37
Verstappen blikt vooruit op race tegen 100 karters: "Chaos voor mijn ogen"

Verstappen blikt vooruit op race tegen 100 karters: "Chaos voor mijn ogen"

  • Vandaag 16:53

Net binnen

21:45
Recap
Verstappen wint briljante race tegen 100 karters, Formule 1 presenteert 2027-kalender | GPFans Recap
21:00
De beelden: bekijk hier de complete chaos en Verstappen zijn briljante start
19:38
Geniale Verstappen laat zien hoe het moet en rijdt 100-koppig deelnemersveld aan gort
19:04
Live
LIVE (gesloten) | Max Verstappen tegen 100: Verstappen stevent af op de voorste plekken
18:25
Wolff steunt Russell na zware klappen: 'De groten herstellen zich'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Waarom is F1 in Azerbeidzjan op zaterdag en voegt de Formule 2 een extra race toe? Schema in Bakoe

Waarom is F1 in Azerbeidzjan op zaterdag en voegt de Formule 2 een extra race toe?

Gisteren 08:01
Verstappen geeft toe over F1-pensioen: "Serieus over nagedacht om ermee te kappen" Max over zijn toekomst

Verstappen geeft toe over F1-pensioen: "Serieus over nagedacht om ermee te kappen"

14 september 2026 20:58
Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje Samenvatting race

Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje

13 september 2026 16:40 18
'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen' Gianpiero Lambiase

'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'

12 september 2026 14:51 4
Ontdek het op Google Play
x