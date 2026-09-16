Verstappen grapt na zege in heerlijke kartrace: "Mijn eerste overwinning dit jaar!"
Verstappen grapt na zege in heerlijke kartrace: "Mijn eerste overwinning dit jaar!"Maak ons je Google-favoriet
Wat een heerlijk evenement was er op woensdagavond te zien bij het Max Verstappen vs 100-evenement. Niet alleen de kijkers en deelnemers hebben ervan genoten: ook Verstappen zelf was constant met een grote lach op zijn gezicht te zien. Na afloop kan hij de humor van zijn zege er wel van inzien.
Woensdagavond ging de zeer speciale kartrace op een bijzondere baan naast Silverstone van start. Verstappen mocht het opnemen tegen 100 deelnemers in een speciale kartrace van 30 ronden. Het evenement leverde de nodige gouden beelden op en een zeer vermakelijke race. Het was zeer duidelijk dat alles en iedereen er veel plezier aan had. Deelnemers, fans en ook Verstappen beleefden een heerlijk evenement en uiteindelijk kwam de Nederlander vroegtijdig als winnaar over de streep.
Eerste overwinning
Na een kleine 36 minuten was het over met de pret en passeerde de viervoudig wereldkampioen de laatste karts op kop, een wereldse prestatie. Na afloop waren er ook - net zoals in de Formule 1 - een cooldown room en podiumceremonie mét interviews. Verstappen, duidelijk nog nagenietend van de sessie, kreeg de vraag of hij nog wel plaats had voor deze beker in zijn grote prijzenkast. "Dit is mijn eerste overwinning van het jaar. Dus deze neem ik graag mee", zo stelde de winnaar van de kartrace breed glimlachend, kijkend naar zijn teleurstellende Formule 1-seizoen.
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