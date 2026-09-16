Max Verstappen stapt vanavond na jaren weer in een kart voor het unieke evenement 'Max vs 100' op het circuit van Silverstone. De viervoudig wereldkampioen begint bij het door Red Bull georganiseerde spektakel vanaf positie 101 en staat voor de flinke opgave om zich een weg naar voren te banen langs een veld van precies honderd tegenstanders en blikt vooruit.

De race wordt verreden op een speciaal aangelegde kartbaan op Silverstone, ontworpen door voormalig karting-wereldkampioen David Terrien. De honderd uitdagers wisten zich via eerdere kwalificatiesessies te plaatsen voor de confrontatie met de Nederlander. De bijzondere race zal wereldwijd te volgen zijn via Disney+ en de ESPN-app.

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Terug naar de basis

Verstappen kijkt zelf enorm uit naar het evenement en beschouwt de confrontatie vooral als een mooie terugkeer naar de klasse waar zijn autosportloopbaan ooit begon. "Ik heb gekart van mijn vierde tot mijn vijftiende jaar, dus dit is een mooie kans om terug te gaan naar de basis en opnieuw te ontdekken hoe ik überhaupt in de sport ben beland", legt de Red Bull-coureur uit in zijn officiële preview op de race van vanavond. De Limburger beseft tegelijkertijd dat het rijden in een kart weer de nodige aanpassing zal vragen, al heeft hij zich vooraf goed kunnen voorbereiden met behulp van recente data. "Wanneer we op het circuit aankomen, draait het om het leren kennen van de baan zelf en het comfortabel worden met de grip van de kart. Ik denk dat ik de smaak vrij van nature weer te pakken zal krijgen, maar het is goed om te weten dat ik hulp heb van de datasimulaties die we hebben weten te bemachtigen uit de kwalificatiesessies."

Inhaalrace

Verstappen verwacht dan ook een bijzonder chaotische openingsfase waarin geduld cruciaal zal zijn om heelhuids naar voren te komen. "Ik weet dat sommigen erg snel zullen zijn en ik denk dat iedereen daar behoorlijk competitief zal zijn, dus het wordt erg interessant en heel hectisch om de chaos voor mijn ogen te zien ontvouwen", zo blikt hij vooruit in de officiële preview van Red Bull. Het passeren van een dergelijk vol startveld vraagt om een doordachte aanpak. Eerder werd al duidelijk dat Verstappen een duidelijke tactiek heeft bepaald voor de race tegen de karters. "Proberen te racen tegen 100 mensen zal erg zwaar zijn en geduld vereisen om zo snel mogelijk door het veld heen te komen. Ik kijk er naar uit en dit is natuurlijk typisch iets dat alleen Red Bull zou doen. Ik heb al in heel wat jaren niet meer gekart, dus het wordt leuk om terug te gaan en te kijken hoe het gaat, maar er zijn een hoop mensen in te halen dus laten we afwachten!"

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