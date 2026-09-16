Honda kondigt doorbraak Aston Martin aan na Grand Prix van Spanje in Madrid

Honda verlegt de focus in de Formule 1 naar het opvoeren van het motorvermogen, nu de problemen met de zogeheten 'driveability' van de B-spec krachtbron zijn verholpen. Shintaro Orihara, hoofdingenieur van de Japanse motorfabrikant, heeft bevestigd dat de rijeigenschappen en de vermogensafgifte na de afgelopen drie races aanzienlijk zijn verbeterd. Daardoor kan de fabrieksleverancier van Aston Martin zich vanaf heden volledig toeleggen op het vinden van extra pure prestaties.

De introductie van de vernieuwde krachtbron (spec 2) vond plaats tijdens de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Daar leverde het nieuwe pakket meteen het beste resultaat van de samenwerking op, dankzij een negende plaats van Fernando Alonso. De twee daaropvolgende raceweekenden verliepen echter een stuk moeizamer. Zowel de Italiaanse Grand Prix op de hogesnelheidstempel van Monza als het raceweekend in Madrid legden de pijnlijke tekortkomingen qua topsnelheid bloot op circuits waar veel motorvermogen wordt gevraagd.

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Orihara ziet bemoedigende data

Shintaro Orihara geeft aan dat het raceweekend in Madrid ondanks de magere klasseringen cruciale data heeft opgeleverd over het gedrag van de krachtbron. De Japanse formatie voerde gedurende het weekend verschillende kalibratiewijzigingen door om de reactie van de motor te verfijnen. Volgens de hoofdingenieur lieten de telemetriegegevens zien dat de afgifte van het vermogen steeds beter onder controle is, waardoor de ontwikkelingsprioriteiten in de fabriek kunnen worden aangepast.

"Het resultaat van vandaag is niet wat we wilden, maar we moeten kijken naar de lessen en verbeterpunten die we kunnen meenemen naar toekomstige races", legt Orihara uit. "In de afgelopen drie races hebben we de rijbaarheid van onze specificatie 2-krachtbron verbeterd, die werd geïntroduceerd tijdens de Grand Prix van Nederland. Door het rijbaarheidsprobleem te verkleinen, kunnen we ons nu richten op de prestatiekant. We hebben dit weekend bijvoorbeeld enkele kalibraties aangepast om dit aspect te verbeteren en zagen sessie na sessie goede tekenen in de data. Dit laat ons allemaal zien dat we in de juiste richting werken."

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