Verstappen over F1-toekomst Alonso: "Dan is het niet meer te doen"

Max Verstappen vindt dat collega Fernando Alonso puur en alleen zelf moet beslissen over zijn toekomst in de Formule 1. Tijdens een mediamoment in Spanje liet de coureur van Red Bull zijn licht schijnen over de aanhoudende onduidelijkheid rondom de 45-jarige routinier, die nog altijd geen uitsluitsel heeft gegeven over wat hij in 2027 gaat doen. Waar FIA-president Mohammed Ben Sulayem openlijk probeert om de Spanjaard over te halen langer in de koningsklasse te blijven, stelt Verstappen dat externe druk volkomen overbodig is.

Alonso komt op dit moment uit voor Aston Martin, maar over zijn plannen op de langere termijn bestaat al geruime tijd twijfel. Ben Sulayem liet eerder al doorschemeren het onacceptabel te vinden als een tweevoudig kampioen van het kaliber Alonso door mindere prestaties uit de sport zou verdwijnen. De FIA-voorman wil de ervaren coureur dan ook koste wat het kost behouden voor de startopstelling. Verstappen kijkt daar echter een stuk nuchterder naar en benadrukt dat niemand zich met die keuze hoeft te bemoeien.

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Verstappen over toekomstkeuze Alonso

Tijdens het persmoment legde Verstappen haarfijn uit waarom bemoeienis van buitenaf volgens hem geen enkele zin heeft: "Uiteindelijk moet hij dat zelf beslissen. Niemand hoeft hem over te halen. Natuurlijk zie ik hem graag doorgaan, maar het is ook de vraag of je competitief kunt zijn en of je het leuk vindt", zo verduidelijkte de Nederlander.

Plezier en perspectief doorslaggevend bij Aston Martin

De Red Bull-coureur vervolgt door te stellen dat sportief perspectief en puur plezier in het racen de enige maatstaven moeten zijn voor Alonso. Zonder zicht op aansprekende resultaten wordt het volgens de Limburger immers een loodzware opgave om de motivatie op te brengen. "Als het alleen maar ergernis is, is het op een gegeven moment niet te doen. Het zal niet heel leuk zijn. Dat kan iedereen wel invullen, maar uiteindelijk moet hij het zelf beslissen. Als hij het ervoor over heeft en potentie in het team en de motor ziet... Natuurlijk zie ik hem graag doorgaan. Het is aan hem en dat is ook wel mooi. Omdat hij wereldkampioen is, kan hij zelf beslissen wanneer hij ermee stopt", aldus Verstappen.

Onduidelijkheid op de Formule 1-grid voor 2027

Alonso heeft tot dusver laten weten dat een definitief besluit over 2027 voorlopig nog niet valt, waarbij hij ook andere opties binnen de autosport openhoudt. Waar diverse renstallen de bezetting voor de komende seizoenen inmiddels al grotendeels hebben dichtgetimmerd, blijft de cockpit naast Lance Stroll bij de formatie uit Silverstone het grootste vraagteken richting de nieuwe reglementaire cyclus.

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