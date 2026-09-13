Grand Prix van Spanje wordt verreden onder zeer uitdagende omstandigheden
Grand Prix van Spanje wordt verreden onder zeer uitdagende omstandighedenMaak ons je Google-favoriet
De Grand Prix van Spanje in Madrid gaat vanmiddag om 15:00 uur van start. Kijkend naar de laatste weersvoorspellingen, belooft het een warme middag voor de 22 coureurs te worden.
Het allereerste raceweekend op het gloednieuwe circuit in Madrid, de Madring, verloopt vooralsnog veelbewogen. Rijders hebben het stratencircuit inmiddels al omgedoopt tot The Mad Ring/i> vanwege de uitdagende layout en de vele crashes die er tot nu toe al hebben plaatsgevonden. Toch zijn de meningen over de baan verdeeld. Waar bijvoorbeeld Lando Norris zich positief heeft uitgelaten over het complex, laat de Madring volgens Verstappen zien dat circuitontwerpers niet altijd begrijpen waar het daadwerkelijk om draait: inhalen: "Alle remzones hebben een bocht waardoor je moet sturen, en het is onmogelijk om in te halen", klonk het onder andere.
Weerbericht Grand Prix van Spanje
Of het gloednieuwe stratencircuit op de kalender zondagmiddag voor spektakel gaat zorgen, ontdekken we later vandaag. Het belooft in ieder geval een warme dag te worden voor de rijders. De temperatuur in Madrid kan vandaag oplopen tot maar liefst 33 graden Celsius, met een luchtvochtigheid van veertig procent. De kans op neerslag is precies nul. Net als in Monza zullen de coureurs zich dus op moeten maken voor een uitputtingsslag.
Als het kwik boven de 34 graden Celsius stijgt, wordt het hitteprotocol van de FIA in werking gesteld. Dit betekent dat coureurs bepaalde koelapparatuur in de cockpit moeten laten installeren en een koelvest mogen dragen. Dragen ze dit vest niet, wordt er extra ballast aan de cockpit toegevoegd om te compenseren voor het extra gewicht.
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