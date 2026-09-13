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Max Verstappen, Laurent Mekies, generic, Red Bull, 2026

Verstappen sluit rijderswissel binnen Red Bull niet uit: "Beslissing is aan het team"

Max Verstappen, Laurent Mekies, generic, Red Bull, 2026 — Foto: © IMAGO

Verstappen sluit rijderswissel binnen Red Bull niet uit: "Beslissing is aan het team"

Redactie
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Max Verstappen houdt er serieus rekening mee dat er binnen de Red Bull-familie het nodige kan gaan veranderen op de rijdersmarkt. Na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje op het gloednieuwe stratencircuit in Madrid deed de viervoudig wereldkampioen in gesprek met de Nederlandse media een boekje open over de stoelendans richting 2027 en de opmars van F2-kampioenschapsleider Nikola Tsolov. 

Binnen het kamp van de energiedrankengigant is de concurrentie al geruime tijd moordend. Er zijn in feite vijf coureurs in de race voor de vier beschikbare stoeltjes bij Red Bull Racing en Racing Bulls. Verstappen zelf ligt nog vast tot en met 2030, terwijl ook coureurs als Isack Hadjar en Arvid Lindblad als vrij zekere krachten worden gezien. De positie van Liam Lawson staat daarentegen hevig onder druk, terwijl Yuki Tsunoda op dit moment niet wordt meegenomen bij de directe invulling van de vier racezitjes.

Tsolov klopt aan de deur bij Red Bull

Verstappen ziet ondertussen met name Nikola Tsolov nadrukkelijk op de deur kloppen. De Bulgaarse coureur leidt momenteel het Formule 2-kampioenschap en maakt dit seizoen veel indruk in het opleidingstraject van Red Bull. De negentienjarige rijder geldt volgens Verstappen dan ook als een serieuze kandidaat voor de toekomst, al blijft de Limburger zelf nuchter over een overstap naar de koningsklasse. "Ik heb niet zo heel veel met hem gesproken tot nu toe. Hij doet het dit seizoen heel voortreffelijk", klinkt het tegenover onder andere F1Maximaal. "De beslissing is aan Red Bull wat ze daarmee willen doen voor volgend jaar, maar tot nu toe gaat het dit seizoen goed", klinkt het. Na een spin van de jonge Bulgaar voegde Verstappen er met een knipoog aan toe: "Laten we vandaag even erbuiten houden, maar over het algemeen doet hij het heel goed."

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