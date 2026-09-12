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Max Verstappen at Zandvoort

Verstappen baalt van mislopen pole op Madring: 'Red Bull komt hierin een beetje tekort'

Max Verstappen at Zandvoort — Foto: © IMAGO

Verstappen baalt van mislopen pole op Madring: 'Red Bull komt hierin een beetje tekort'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen heeft tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Spanje op de Madring de derde startplek veroverd. Hoewel de tweede startrij achter poleman Lando Norris en Kimi Antonelli perspectief biedt, baalt de Red Bull Racing-coureur flink van hardnekkige problemen met de software en het batterijmanagement in de RB22-bolide.

De problemen concentreerden zich met name in het bochtige laatste gedeelte van het nieuwe circuit in de Spaanse hoofdstad. Verstappen legt uit dat het team er niet in slaagde om de afgifte van het elektrische vermogen optimaal in te stellen, waardoor hij bij het uitkomen van de bochten direct op achterstand kwam te staan. "Wij zijn altijd traag in de laatste sector. Dat is altijd een probleem. Daar hebben we gewoon niet de juiste deployment. Dat konden we niet aanpassen", verklaart hij tegenover Viaplay. "Dat we iets te gelimiteerd zijn in onze software, dat houdt ons dan een beetje tegen."

Problemen met batterijmanagement

Verstappen geeft vervolgens een gedetailleerde inkijk in hoe die softwarematige beperkingen vanuit de cockpit aanvoelen. De benodigde extra elektrische pk's waren op de verkeerde momenten beschikbaar. "Je hebt gewoon niet de batterij waar je batterij wilt hebben. Het is gewoon niet op de juiste plek en we konden de batterij niet vullen waar we wilden", stelt hij vast. Waar het bandenbeheer ten opzichte van de vrije trainingen juist een stuk beter verliep, ontbrak simpelweg de stuwkracht bij het accelereren: "Ja, dat was wel beter vandaag. Alleen als je de bocht uit komt en hij trekt niet, dan houdt het op." Maar verder was de Limburger wel tevreden over het Pirelli-rubber.

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Verstappen baalt ondanks goede kwalificatie

Verstappen erkent dat de derde startplek gezien de omstandigheden een keurige prestatie is, maar benadrukt dat perfectie vereist is om vooraan het veld het gevecht aan te gaan. "Voor ons is het wel nog altijd een goede kwalificatie. Maar als je echt vooraan mee wilt doen, dan moet je bij alle zaken tiptop zijn. En op dit moment denk ik dat we nog een beetje tekort komen."

Binnen Red Bull Racing wordt er al geruime tijd gewerkt aan oplossingen om de systemen verder te ontwikkelen. "Hier heb ik het al het hele seizoen over. Dat we dat beter voor elkaar moeten krijgen. Dus dat is gewoon stap voor stap hopelijk iets dat we beter voor elkaar gaan krijgen richting de toekomst."

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