McLaren-teambaas Andrea Stella heeft met lovende woorden gereageerd op het optreden van Lando Norris tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Spanje. De Brit wist de pole position te veroveren in een zinderende slotfase op de Madring.

Norris leek op het Spaanse asfalt hard op weg naar een onaantastbare toptijd, totdat hij in de laatste meters wijd ging en de muur leek te schampen. Ondanks het tijdverlies in die bocht bleek het eerder opgebouwde verschil groot genoeg om de pole position veilig te stellen. Daarmee heeft McLaren uitstekende papieren in handen voor de Grand Prix van zondag.

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Stella onder de indruk van stuurmanskunst Norris

Stella kon zijn ontzag voor de verrichtingen van Norris na afloop niet onder stoelen of banken steken. "Nou, deze ronde... Die twintig bochten waren geweldig en in één bocht, de laatste, verloren we drie tienden. Dus het was nogal spannend", begon Stella tegenover Viaplay. "Ik denk dat hij de muur eigenlijk gebruikte om de auto min of meer op de racelijn te houden. Dus ja, het waren twintig ongelooflijke bochten en genoeg om de pole position te veroveren ondanks de fout. Complimenten aan Lando, ik denk dat dit een topprestatie was op het niveau van een wereldkampioen."

McLaren buigt moeizame start om na analyse

De Umbriër benadrukte tevens dat de koppositie het resultaat is van hard werk binnen het team, nadat het raceweekend in eerste instantie uiterst stroef van start was gegaan. Tijdens de eerste vrije training bleek de bolide immers nog niet op het gewenste niveau te presteren en in de tweede vrije training ging de versnellingsbak kapot. "Complimenten ook aan het team dat gedurende het hele weekend heeft geprobeerd om prestaties te vinden in de langzame bochten en op de kerbs", legde Stella uit. "We zagen in de eerste vrije training dat we niet waren waar we wilden zijn, dus we hebben alle informatie gebruikt die we in eerdere races hadden vergaard om in deze fases competitief te zijn."

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Podiumkansen voor Piastri vanaf zevende startplek

Oscar Piastri kende een aanzienlijk lastigere kwalificatiesessie dan zijn teamgenoot en kwam niet verder dan de zevende stek. Hij was bijna een halve seconde langzamer dan de poleman. Waar Norris maximaal profiteerde van de doorgevoerde verbeteringen, bleef er aan de zijde van de Australiër volgens de teamleiding nog wat potentieel onbenut. Aangezien de auto's nu in parc fermé staan, mogen er geen aanpassingen meer gemaakt worden aan de setup, maar toch denkt Stella dat Piastri voor het podium kan vechten.

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