Norris verrast met allereerste pole in Madrid; Verstappen start vanaf tweede startrij

Lando Norris heeft de allereerste pole position op de Madring in Madrid weten te pakken. Kimi Antonelli kwam op P2 slechts 11 duizendsten van een seconde tekort en Max Verstappen moest op iets meer dan één tiende genoegen nemen met P3.

De kwalificatie ging zaterdag om 16:00 uur van start in Madrid, onder warme omstandigheden. Zo lag de buitentemperatuur rond de 30 graden Celsius en was het circuit opgewarmd tot 54 graden. Onder die omstandigheden zou Oliver Bearman uiteindelijk niet starten. De Engelsman schoof tijdens de slotfase van de derde vrije training de muur in, waarbij de zijkant van de wagen een flinke klap kreeg. Al snel werd duidelijk dat het team de wagen niet op tijd gereed zou krijgen voor de start van de kwalificatie.

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Q1: Ferrari's en Verstappen starten op geel

In de openingsfase van Q1 werd het direct druk op de baan. De rijders zochten een vrij plekje op de razendsnelle Madring. Verstappen kwam samen met Leclerc en Hamilton op de mediumbanden de baan op, terwijl de andere topteams voor de softbanden hadden gekozen. Het drietal wilde die zachte banden dus nog even uitsparen. Antonelli stond in de openingsminuten met een 1:33.566 bovenaan. Verstappen, op dat setje geel, was slechts één tiende langzamer en sloot aan op P2, met Leclerc en Hamilton daarachter. Lawson koos wel voor rood en met een 1:33.316 wist hij even later Antonelli naar P2 te duwen.

An opportunity for Liam? ?



Liam Lawson jumps up to P1 with a 1:33.316 ??#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/xMx20FsKAJ — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

Met nog acht minuten op de klok ging Antonelli er opnieuw voor zitten om de snelste tijd af te pakken. In dat rondje, waarin hij paarse sectoren noteerde, schoot de Italiaan echter van de baan, waardoor die poging erop zat. Verstappen was ondertussen bezig met een longrun tijdens Q1. Na vier rondjes sloot hij aan op P2, op 65 duizendsten van teamgenoot Lawson. Russell ging er daarna ook nog even voor zitten, maar raakte tijdens zijn snelle ronde aan de linkerkant de muur. Vervolgens wilde hij dat het team zijn W17 in de pitbox even onder de loep zou nemen.

Spanjaarden uitgeschakeld in Q1

In de gevarenzone werd het ook nog spannend. Albon had een tijd achter zijn naam staan die goed genoeg was om door te komen, maar kreeg een track limit aan zijn broek. De Brits-Thaise coureur wist zichzelf alsnog veilig te rijden, ten koste van zijn teamgenoot. De mannen die uiteindelijk achterbleven in Q1 waren Sainz, Alonso, Pérez, Bottas, Bearman en Stroll.

Q2: Verstappen weet snelheid te vinden

In Q2 kwam wel direct iedereen met softbanden de baan op, inclusief Verstappen. Antonelli wist in eerste instantie de snelste tijd te rijden met een 1:32.603, maar Verstappen kwam daar met een 1:32.557 onderdoor. Ondertussen wist Colapinto zichzelf te behoeden voor een megaklapper, toen hij de achterkant van zijn Alpine weg voelde glijden in de kombocht, maar de wagen nog op tijd wist op te vangen. Het rondje was echter wel gelijk verprutst.

Max Verstappen roars to the top of the times after the first Q2 runs! ??



It's a 1:32.557 on the soft tyres for the Red Bull driver ⏱️#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/0LFrG1x6il — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

Voor de tweede runs koos Verstappen opnieuw voor een vers setje rood, daar waar Antonelli op oudere softs naar buiten kwam. Lawson kwam ook op gebruikte banden weer de baan op en met nog drie minuten te gaan stonden de Alpines stijf onderaan. Beide mannen hadden nog geen rondetijd achter hun naam staan. Antonelli wist zijn tijd nog wel te verbeteren, maar kwam alsnog tekort op de tijd van de Red Bull-coureur. Verstappen zelf haalde vervolgens opnieuw wat van zijn tijd af. Uiteindelijk waren het Hülkenberg, Bortoleto, Ocon, Gasly, Tsunoda en Albon die achterbleven toen er met de zwart-witgeblokte vlag werd gezwaaid.

Top tien-kwalificatie

In Q3 was het Verstappen die als laatste de baan op kwam. De mannen van Mercedes, met Antonelli voor Russell, waren juist de eersten. Na de eerste runs was het Hamilton die met een 1:32.079 bovenaan stond. Antonelli kwam 61 duizendsten tekort en Russell sloot aan op P3. Daarachter stond Leclerc en Verstappen kwam ietwat teleurstellend binnen op P5, nog voor de McLarens.

Lewis Hamilton goes quickest after his first run! ??



He is on provisional Pole as it stands with eight minutes left of Q3 ?#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/Ol8xeiiDEv — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

Met nog vier minuten te gaan steeg de spanning voor de tweede runs. Voor Verstappen was de opdracht om een betere derde sector te rijden, want daar liet de Nederlander het in de eerste run liggen. De viervoudig kampioen wilde de beste omstandigheden en kwam als laatste de baan op. Antonelli ging er in zijn laatste ronde voor zitten en wist de tijd van Hamilton te verbeteren met een 1:31.835, waarmee hij naar de voorlopige pole position sprong. Even later kwam Russell over de streep, maar hij kon zichzelf niet verbeteren. Hamilton kwam daarna over de streep met een 1:32.013 en was daarmee zes duizendsten sneller dan teamgenoot Leclerc op P3. Norris wist zich daarna dan weer te laten zien. Met een 1:31.824 was hij de snelste en Verstappen wist de derde tijd te pakken!

Geschreven door Remy Ramjiawan - Redacteur/presentator GPFans Remy Ramjiawan is sinds 2020 Formule 1-redacteur en sloot zich in 2021 aan bij GPFans. Met een achtergrond als Formule 1-liefhebber sinds 1999 probeert hij fans dagelijks te voorzien van een portie F1-nieuws. Bekijk volledige biografie

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