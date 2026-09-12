Mol ziet Hamilton opnieuw collega's hinderen: "Dat doet hij altijd"
Mol ziet Hamilton opnieuw collega's hinderen: "Dat doet hij altijd"Maak ons je Google-favoriet
Lewis Hamilton heeft zich op vrijdag in Spanje niet heel populair gemaakt bij zijn collega's. Zo zat de zevenvoudig kampioen meerdere keren diverse coureurs in de weg, tot grote ergernis van F1-commentator Olav Mol.
Dit weekend debuteert de Formule 1 op het gloednieuwe circuit in Madrid. De baan lijkt razendsnel te zijn en teams waren op vrijdag bezig om de benodigde data te verzamelen voor de rest van het weekend. Ferrari heeft daarin een kleine voorsprong, gezien het team vorige maand nog een filmdag afwerkte op de Madring.
'Hamilton rijdt bij iedereen in de weg'
In het Race Café van Ziggo Sport worden beelden getoond van Hamilton, die zelf ook even moest uitwijken voor een van de Audi's. Mol is echter van mening dat uitgerekend Hamilton er niets over mag zeggen: "Was Hamilton zeker weer dit? Altijd Hamilton. Dat doet hij altijd. Moet je zien hoe hij hier reageert. Die gaat gewoon aan de kant, hè." Toch komt Mol er halverwege achter dat de Audi wel erg in de weg zat en Hamilton daar misschien juist wel een punt had: "Oh, niet helemaal. Ik had 'm half gezien."
Sarcastisch duimpje Tsunoda
Toch reed Hamilton die sessie veelvuldig zijn collega's in de weg. Ook Yuki Tsunoda kwam de Ferrari-coureur tegen, waarbij het sarcastische duimpje werd uitgestoken.
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