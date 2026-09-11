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Hamilton, Leclerc, socials

Klachten over rijgedrag Hamilton stromen binnen: "Smerig en gevaarlijk!"

Hamilton, Leclerc, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS
4 reacties

Klachten over rijgedrag Hamilton stromen binnen: "Smerig en gevaarlijk!"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De eerste dag van de F1 Grand Prix van Spanje zit erop en het is duidelijk dat het verkeer navigeren een enorme uitdaging is op de gloednieuwe Madring. Er kwamen via de boardradio veel klachten binnen. De coureurs waren vooral niet te spreken over de acties van Lewis Hamilton.

George Russell was het snelst in de eerste vrije training in de Spaanse hoofdstad met een 1:34.077. Kimi Antonelli maakte er een één-twee voor Mercedes van. Beide Zilverpijlen versloegen de Ferrari's, die op de derde en vierde stek eindigden met Charles Leclerc voor Hamilton. Max Verstappen completeerde de top vijf. Het was de beurt aan Antonelli om de beste ronde te klokken op de tweede vrije training met een 1:33.662, iets meer dan een tiende voor de Ferrari's met Leclerc opnieuw voor Hamilton. Arvid Lindblad eindigde als vierde voor Russell en Verstappen. De Racing Bulls-coureur zorgde voor de enige rode vlag in de Formule 1 tot dusver dit weekend. Hij maakte een flinke crash mee in bocht 13.

Eigen teamgenoot voegt zich bij klachten over Hamilton.

Lindblad was één van de coureurs die stevige woorden over had voor Hamilton. "Het zijn steeds dezelfde twee, man!", schreeuwde hij het uit over de boardradio, toen hij niet alleen Hamilton tegenkwam bij het uitkomen van La Monumental, maar ook Antonelli. "Ik snap niet wat ze doen. Ze zijn gewoon dom om dit in zo'n snelle bocht te doen!"

Nico Hülkenberg kwam Hamilton in de laatste bocht tegen. "Dat is gewoon smerig", zei de Audi-coureur nadat hij de poging tot een snel rondje moest afhaken.

Zelfs zijn eigen teamgenoot was niet tevreden over het rijgedrag van de zevenvoudig wereldkampioen. "Laten we nou toch voorzichtig doen... Volgens mij had Lewis niet door dat ik eraan kwam", legde Leclerc uit op de boardradio.

De lokale held Carlos Sainz maakte eveneens een incident mee met Hamilton. "Lewis laat me er plotseling langs in het midden van bocht 12 [La Monumental]. Het is altijd hetzelfde liedje met hem. Het is zo gevaarlijk. Ik bedoel, het had nul extra moeite gekost om even twee meter verder aan de kant te gaan."

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