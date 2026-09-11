LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Spanje: Antonelli bovenaan, harde crash voor Racing Bulls
LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Spanje: Antonelli bovenaan, harde crash voor Racing BullsMaak ons je Google-favoriet
We zitten om 17:00 uur klaar voor de tweede vrije training op de Madring. De F1 Grand Prix van Spanje wordt voor de 67e keer gehouden, maar voor het eerst op dit nieuwe circuit, en het is de veertiende wedstrijd van het wereldkampioenschap van 2026. Het is ontzettend warm in de hoofdstad met een temperatuur van rond de 30°C, en de zon schijnt fel. Kan Max Verstappen, die vijfde werd in VT1, de aanval inzetten in VT2? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Spanje
De vlag valt
De tweede vrije training op de Madring zit erop. Kimi Antonelli is het snelst en Max Verstappen wordt zesde. Arvid Lindblad veroorzaakte de enige rode vlag met een crash in bocht 13, maar klokte wel de vierde tijd achter de Ferrari's.
Morgen zijn we er gewoon weer bij vanaf de derde vrije training voor de Grand Prix van Spanje. Die sessie staat op de planning om 12:30 uur na de eerste race van de FIA Formule 3. Tot dan!
Stroll met een probleem
Lance Stroll krijgt de opdracht om langzaam terug te rijden naar de pits en zijn ronde af te haken. "We hebben een probleem", vertelt zijn race-engineer via de boardradio.
Weinig verbeteringen
In de top zeven zien we eigenlijk geen verbeteringen. Kimi Antonelli staat nog altijd bovenaan met die 1:33.662 voor de Ferrari's. Oscar Piastri schiet rechtdoor een uitloopstrook op en haakt een ronde af. Fernando Alonso heeft eindelijk een competitieve tijd neergezet. Een 1:36.780 met nog drie minuten te gaan, bezorgt hem momenteel de zeventiende positie.
Verstappen klaagt over het stuur
Max Verstappen voelt dat iets niet helemaal lekker zit in zijn Red Bull RB22. "Het sturen voelt plotseling veel zwaarder. Het is alsof het stuur veel meer weerstand heeft", klinkt het over de boardradio in zijn uitloopronde. De Limburger zal op de baan blijven om zoveel mogelijk kilometers te maken, maar waarschuwt dat het na VT2 gecontroleerd moet worden.
Mix van compounds
Kimi Antonelli, Lewis Hamilton en George Russell komen in actie op de mediums, terwijl ze bij Charles Leclerc en Max Verstappen weer de softs eronder hebben geschroefd.
Hervatting om 17:47
Over één minuut gaat het licht aan het einde van de pitstraat weer op groen en kunnen we verder met de tweede vrije training.
Stand tijdens rode vlag met nog 20 minuten te gaan
- Antonelli - 1:33.662
- Leclerc - +0.113
- Hamilton - +0.149
- Lindblad - +0.228
- Russell - +0.337
- Verstappen - +0.401
- Piastri
- Ocon
- Lawson
- Gasly
- Hülkenberg
- Bortoleto
- Bearman
- Tsunoda
- Colapinto
- Sainz
- Albon
- Pérez
- Stroll
- Bottas
- Alonso
- Norris (geen tijd)
Fernando Alonso is eindelijk in actie gekomen na de eerdere koppelingsproblemen.
Rode vlag voor Lindblad
Arvid Lindblad is gecrasht en de sessie wordt met nog 24 minuten te gaan stilgelegd. De jonge Brit zegt oké te zijn over de boardradio, maar de schade aan de Racing Bulls is groot.
Tsunoda boos op Hamilton
Yuki Tsunoda moet zijn snelle ronde afhaken, omdat hij Lewis Hamilton tegenkomt bij de exit van La Monumental. De Japanner klinkt boos over de boardradio. De zevenvoudig wereldkampioen zwaait naar hem om zijn excuses aan te bieden.
Verstappen zakt terug naar P6
Kimi Antonelli verbetert op de softs met een 1:33.662 en blijft eerste, ondanks dat hij op de boardradio klaagt dat het "heel slecht" aanvoelde. Lewis Hamilton en Charles Leclerc komen binnen anderhalve tiende van Antonelli voor de tweede en derde plaats, respectievelijk. George Russell haakt een snelle ronde af, doet nog een poging en wordt zo vijfde achter Arvid Lindblad. Max Verstappen zakt terug naar P6, maar het gat van vier tienden naar Antonelli is relatief klein.
Runs op de softs begonnen
De topteams komen naar buiten op het rode rubber, de zachte compound, met iets meer dan een halfuur te gaan. Max Verstappen gaat opnieuw paars in de tweede sector en klokt uiteindelijk een 1:34.063. Dat is goed voor de derde positie, een tiende achter de Mercedessen.
Stand na eerste run
Na iets meer dan twintig minuten zitten de eerste runs met de mediums erop. De meeste coureurs staan dan ook binnen ter voorbereiding op de tweede runs.
- Antonelli - 1:33.926
- Russell - +0.099
- Leclerc - +0.503
- Hamilton - +0.899
- Lindblad - +1.112
- Lawson
- Piastri
- Verstappen - +1.253
- Tsunoda
- Ocon
- Hülkenberg
- Bortoleto
- Bearman
- Gasly
- Colapinto
- Sainz
- Stroll
- Pérez
- Albon
- Bottas
- Norris (geen tijd)
- Alonso (geen tijd)
Versnellingsbakwissel bij McLaren
Ze zijn hard aan de slag bij McLaren. Ze gaan bij Lando Norris de versnellingsbak verwisselen. Het team hoopt de regerend wereldkampioen richting het einde van VT2 alsnog naar buiten te sturen.
Tijd van Verstappen afgepakt
Max Verstappen is een fractie wijd gegaan door bocht 17. De tijd die hem de eerste plek bezorgde, is daarom afgepakt. Kimi Antonelli staat nu weer bovenaan met een 1:33.926, een tiende voor George Russell.
Verstappen springt naar eerste positie
Met nog 43 minuten te gaan in de sessie, is het nu Max Verstappen bovenaan de tijdenlijst. De Red Bull lijkt vooral in de tweede sector de overhand te hebben ten opzichte van de Mercedes en de Ferrari. Een 1:34.378 brengt Verstappen een halve tiende onder Kimi Antonelli.
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