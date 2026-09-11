De tweede vrije training op de Madring zit erop. Kimi Antonelli is het snelst en Max Verstappen wordt zesde. Arvid Lindblad veroorzaakte de enige rode vlag met een crash in bocht 13, maar klokte wel de vierde tijd achter de Ferrari's.

Morgen zijn we er gewoon weer bij vanaf de derde vrije training voor de Grand Prix van Spanje. Die sessie staat op de planning om 12:30 uur na de eerste race van de FIA Formule 3. Tot dan!