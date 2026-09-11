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Antonelli during FP1 at the Madring

LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Spanje: Antonelli bovenaan, harde crash voor Racing Bulls

Antonelli during FP1 at the Madring — Foto: © IMAGO

LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Spanje: Antonelli bovenaan, harde crash voor Racing Bulls

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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We zitten om 17:00 uur klaar voor de tweede vrije training op de Madring. De F1 Grand Prix van Spanje wordt voor de 67e keer gehouden, maar voor het eerst op dit nieuwe circuit, en het is de veertiende wedstrijd van het wereldkampioenschap van 2026. Het is ontzettend warm in de hoofdstad met een temperatuur van rond de 30°C, en de zon schijnt fel. Kan Max Verstappen, die vijfde werd in VT1, de aanval inzetten in VT2? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Spanje

Sorteer op:

1u geleden

18:01

De vlag valt

De tweede vrije training op de Madring zit erop. Kimi Antonelli is het snelst en Max Verstappen wordt zesde. Arvid Lindblad veroorzaakte de enige rode vlag met een crash in bocht 13, maar klokte wel de vierde tijd achter de Ferrari's.

Morgen zijn we er gewoon weer bij vanaf de derde vrije training voor de Grand Prix van Spanje. Die sessie staat op de planning om 12:30 uur na de eerste race van de FIA Formule 3. Tot dan!

1u geleden

17:59

Stroll met een probleem

Lance Stroll krijgt de opdracht om langzaam terug te rijden naar de pits en zijn ronde af te haken. "We hebben een probleem", vertelt zijn race-engineer via de boardradio.

1u geleden

17:59

Weinig verbeteringen

In de top zeven zien we eigenlijk geen verbeteringen. Kimi Antonelli staat nog altijd bovenaan met die 1:33.662 voor de Ferrari's. Oscar Piastri schiet rechtdoor een uitloopstrook op en haakt een ronde af. Fernando Alonso heeft eindelijk een competitieve tijd neergezet. Een 1:36.780 met nog drie minuten te gaan, bezorgt hem momenteel de zeventiende positie.

1u geleden

17:51

Verstappen klaagt over het stuur

Max Verstappen voelt dat iets niet helemaal lekker zit in zijn Red Bull RB22. "Het sturen voelt plotseling veel zwaarder. Het is alsof het stuur veel meer weerstand heeft", klinkt het over de boardradio in zijn uitloopronde. De Limburger zal op de baan blijven om zoveel mogelijk kilometers te maken, maar waarschuwt dat het na VT2 gecontroleerd moet worden.

1u geleden

17:49

Mix van compounds

Kimi Antonelli, Lewis Hamilton en George Russell komen in actie op de mediums, terwijl ze bij Charles Leclerc en Max Verstappen weer de softs eronder hebben geschroefd.

1u geleden

17:46

Hervatting om 17:47

Over één minuut gaat het licht aan het einde van de pitstraat weer op groen en kunnen we verder met de tweede vrije training.

1u geleden

17:42

Stand tijdens rode vlag met nog 20 minuten te gaan

  1. Antonelli - 1:33.662
  2. Leclerc - +0.113
  3. Hamilton - +0.149
  4. Lindblad - +0.228
  5. Russell - +0.337
  6. Verstappen - +0.401
  7. Piastri
  8. Ocon
  9. Lawson
  10. Gasly
  11. Hülkenberg
  12. Bortoleto
  13. Bearman
  14. Tsunoda
  15. Colapinto
  16. Sainz
  17. Albon
  18. Pérez
  19. Stroll
  20. Bottas
  21. Alonso
  22. Norris (geen tijd)

Fernando Alonso is eindelijk in actie gekomen na de eerdere koppelingsproblemen.

2u geleden

17:36

Rode vlag voor Lindblad

Arvid Lindblad is gecrasht en de sessie wordt met nog 24 minuten te gaan stilgelegd. De jonge Brit zegt oké te zijn over de boardradio, maar de schade aan de Racing Bulls is groot.

2u geleden

17:34

Tsunoda boos op Hamilton

Yuki Tsunoda moet zijn snelle ronde afhaken, omdat hij Lewis Hamilton tegenkomt bij de exit van La Monumental. De Japanner klinkt boos over de boardradio. De zevenvoudig wereldkampioen zwaait naar hem om zijn excuses aan te bieden.

2u geleden

17:33

Verstappen zakt terug naar P6

Kimi Antonelli verbetert op de softs met een 1:33.662 en blijft eerste, ondanks dat hij op de boardradio klaagt dat het "heel slecht" aanvoelde. Lewis Hamilton en Charles Leclerc komen binnen anderhalve tiende van Antonelli voor de tweede en derde plaats, respectievelijk. George Russell haakt een snelle ronde af, doet nog een poging en wordt zo vijfde achter Arvid Lindblad. Max Verstappen zakt terug naar P6, maar het gat van vier tienden naar Antonelli is relatief klein.

2u geleden

17:30

Runs op de softs begonnen

De topteams komen naar buiten op het rode rubber, de zachte compound, met iets meer dan een halfuur te gaan. Max Verstappen gaat opnieuw paars in de tweede sector en klokt uiteindelijk een 1:34.063. Dat is goed voor de derde positie, een tiende achter de Mercedessen.

2u geleden

17:24

Stand na eerste run

Na iets meer dan twintig minuten zitten de eerste runs met de mediums erop. De meeste coureurs staan dan ook binnen ter voorbereiding op de tweede runs.

  1. Antonelli - 1:33.926
  2. Russell - +0.099
  3. Leclerc - +0.503
  4. Hamilton - +0.899
  5. Lindblad - +1.112
  6. Lawson
  7. Piastri
  8. Verstappen - +1.253
  9. Tsunoda
  10. Ocon
  11. Hülkenberg
  12. Bortoleto
  13. Bearman
  14. Gasly
  15. Colapinto
  16. Sainz
  17. Stroll
  18. Pérez
  19. Albon
  20. Bottas
  21. Norris (geen tijd)
  22. Alonso (geen tijd)

2u geleden

17:22

Versnellingsbakwissel bij McLaren

Ze zijn hard aan de slag bij McLaren. Ze gaan bij Lando Norris de versnellingsbak verwisselen. Het team hoopt de regerend wereldkampioen richting het einde van VT2 alsnog naar buiten te sturen.

2u geleden

17:20

Tijd van Verstappen afgepakt

Max Verstappen is een fractie wijd gegaan door bocht 17. De tijd die hem de eerste plek bezorgde, is daarom afgepakt. Kimi Antonelli staat nu weer bovenaan met een 1:33.926, een tiende voor George Russell.

2u geleden

17:17

Verstappen springt naar eerste positie

Met nog 43 minuten te gaan in de sessie, is het nu Max Verstappen bovenaan de tijdenlijst. De Red Bull lijkt vooral in de tweede sector de overhand te hebben ten opzichte van de Mercedes en de Ferrari. Een 1:34.378 brengt Verstappen een halve tiende onder Kimi Antonelli.

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