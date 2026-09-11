Max Verstappen heeft met een knipoog gereageerd op de recente toevoeging van Robin Räikkönen aan het opleidingsprogramma van Red Bull Racing. De Nederlander stelt lachend dat hij in de toekomst wellicht plaats moet maken voor de jonge karter. "Misschien doe ik een stap opzij", grapt de Nederlander over zijn eigen stoeltje bij de Oostenrijkse renstal.

De aanleiding voor de opmerking is de officiële aankondiging van eerder deze week. Op woensdag werd wereldkundig gemaakt dat de elfjarige zoon van voormalig Formule 1-coureur Kimi Räikkönen vanaf volgend jaar definitief instroomt bij het Red Bull Junior Team. Het jonge talent, dat in de racewereld ook wel bekendstaat onder zijn bijnaam 'Ace', boekt momenteel indrukwekkende resultaten in internationale kartcompetities zoals de WSK en Rotax-kampioenschappen.

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Lange termijn bij Red Bull

Verstappen reageert tegenover Motorsport.com kort op de komst van de jonge Fin naar het team: "Ja, ik heb ze voor de race op zondag [de Grand Prix van Italië] ontmoet. Ze zaten boven, dus ik heb even kort met Kimi en met Robin gesproken", zo vertelt de viervoudig wereldkampioen. "Het was goed. Toen ze in de buurt waren heb ik even gepraat en ik wist dat hij al getekend had. Het is goed om te zien", voegt de Nederlander nog toe.

Stap opzij

Met zijn elf jaar is de karter voorlopig nog te jong voor een overstap naar de opstapklassen, aangezien coureurs doorgaans pas vanaf vijftienjarige leeftijd in de Formule 4 mogen uitkomen. Volgens Laurent Mekies, die betrokken is bij het management van het juniorenprogramma, ligt de focus voorlopig dan ook op een rustige en stapsgewijze ontwikkeling zonder onnodige prestatiedruk. De kans dat Verstappen zelf nog in de koningsklasse rijdt, mocht de jonge Fin het halen, is natuurlijk klein: "Ja, wie weet. Misschien wel, misschien niet. Ik denk dat ze uiteindelijk ook een zitje voor hem in het team nodig hebben. Dus dan, ja, misschien doe ik een stap opzij."

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