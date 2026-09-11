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Mekies: 'Vertrek van Lambiase heeft geen invloed op toekomst Verstappen'

Verstappen grapt over kartrace tegen fans: 'Ga opzij of ik ram je de muur in'

Mekies: 'Vertrek van Lambiase heeft geen invloed op toekomst Verstappen' — Foto: © IMAGO

Verstappen grapt over kartrace tegen fans: 'Ga opzij of ik ram je de muur in'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen heeft een duidelijke waarschuwing afgegeven aan de honderd deelnemers die het binnenkort tegen hem opnemen in een speciale kartrace. De Formule 1-coureur laat op komische wijze weten dat hij niet van plan is om in te houden tijdens de unieke uitdaging.

De uitspraak draait om het evenement 'Max vs 100', dat op woensdag 16 september 2026 wordt verreden op een speciaal ontworpen circuit op Silverstone. In deze unieke uitdaging start de Nederlander vanaf de 101ste en tevens laatste positie op de grid. Vervolgens krijgt hij dertig ronden de tijd om alle honderd tegenstanders op de baan in te halen. Zodra een deelnemer door de Red Bull-rijder wordt gepasseerd, is diegene direct uitgeschakeld en moet de baan worden verlaten.

Allemaal de muur in

Wanneer hem bij F1TV wordt gevraagd naar de race, grapt hij: "Je kunt maar beter aan de kant gaan, anders beuk ik ze de muur in", grapt de viervoudig wereldkampioen over zijn agressieve aanpak voor het evenement. Vervolgens houdt hij zijn gezicht echter strak in de plooi: "Ik was heel serieus. Je kunt maar beter aan de kant gaan als ik eraan kom", vervolgt hij over de naderende confrontatie. Het deelnemersveld waar hij op jaagt, bestaat uit een diverse mix van Red Bull-atleten, geselecteerde fans en bekende internetpersoonlijkheden, waaronder de Nederlandse content creator Qucee. Het spektakel is voor het Nederlandse publiek op 16 september vanaf 18:00 uur live te volgen via Disney+ en de app van ESPN.

Uniek concept

Om de strijd enigszins eerlijk te houden, rijdt iedere deelnemer in een identieke kart en wordt er gebruikgemaakt van ballast om eventuele gewichtsverschillen tussen de rijders te compenseren. Daarnaast krijgen de honderd uitdagers in de eerste helft van de wedstrijd eenmalig de kans om een kortere route op het circuit te nemen. Verstappen zelf mag deze zogeheten shortcut pas na vijftien verreden ronden inzetten om zijn opmars naar voren te bespoedigen.

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