Ferrari-insider: 'Leclerc is aan het bezwijken onder de druk van Hamilton'

Voormalig Ferrari-ingenieur Rob Smedley is van mening dat Charles Leclerc gebukt gaat onder zware mentale druk door de aanwezigheid van Lewis Hamilton. Volgens de Brit kent de Monegask een wisselvallige periode en daar was de crash tijdens het thuisweekend op Monza, waar hij na twee ronden al uitviel na een eerdere aanvaring met zijn stalgenoot, het ultieme bewijs van.

De spanningen tussen de coureurs van Ferrari lijken met de week groter te worden. Te gast bij de High Performance Racing-podcast liet Smedley zijn licht schijnen over de huidige situatie binnen de renstal uit Maranello. Daar lijkt Hamilton inmiddels de overhand te nemen, terwijl Leclerc naar zijn eigen maatstaven worstelt om het maximale uit zijn raceweekenden te halen.

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Psychologische druk door herrezen Hamilton

Volgens Smedley valt de mindere vorm van Leclerc simpelweg niet los te zien van het niveau dat zijn teamgenoot laat zien. "Je kunt niet wegpoetsen wat ze aan het begin van het seizoen hebben gedaan. Ze hadden een goede auto. Lewis presteerde en presteert nog steeds", legt de voormalig Ferrari-man uit. "Charles kent pieken en dalen. Maar ik ben er vrijwel zeker van dat dit de psychologische druk is van het hebben van iemand die zo goed is als Lewis naast zich, of een herrezen Lewis."

Gevraagd naar de vraag of Leclerc op dit moment onder zijn normale niveau acteert, windt Smedley er geen doekjes om: "Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, hij kent naar de maatstaven van Charles Leclerc geen geweldig seizoen." Daarnaast wijst de analist erop dat Leclerc inmiddels te lang meedraait om dit soort kostbare fouten te maken. "Hij is een goede coureur. Hoeveel seizoenen rijdt Charles inmiddels in de Formule 1? Tien. Dus je hakt een knoop door bij een rookie die heel snel is en veel crasht. Dat is de afweging die je moet maken. Niet bij iemand die al tussen de vijf en tien jaar in de Formule 1 actief is."

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