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Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Ferrari, Hungary, 2026

Ferrari-insider: 'Leclerc is aan het bezwijken onder de druk van Hamilton'

Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Ferrari, Hungary, 2026 — Foto: © IMAGO

Ferrari-insider: 'Leclerc is aan het bezwijken onder de druk van Hamilton'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Voormalig Ferrari-ingenieur Rob Smedley is van mening dat Charles Leclerc gebukt gaat onder zware mentale druk door de aanwezigheid van Lewis Hamilton. Volgens de Brit kent de Monegask een wisselvallige periode en daar was de crash tijdens het thuisweekend op Monza, waar hij na twee ronden al uitviel na een eerdere aanvaring met zijn stalgenoot, het ultieme bewijs van.

De spanningen tussen de coureurs van Ferrari lijken met de week groter te worden. Te gast bij de High Performance Racing-podcast liet Smedley zijn licht schijnen over de huidige situatie binnen de renstal uit Maranello. Daar lijkt Hamilton inmiddels de overhand te nemen, terwijl Leclerc naar zijn eigen maatstaven worstelt om het maximale uit zijn raceweekenden te halen.

Psychologische druk door herrezen Hamilton

Volgens Smedley valt de mindere vorm van Leclerc simpelweg niet los te zien van het niveau dat zijn teamgenoot laat zien. "Je kunt niet wegpoetsen wat ze aan het begin van het seizoen hebben gedaan. Ze hadden een goede auto. Lewis presteerde en presteert nog steeds", legt de voormalig Ferrari-man uit. "Charles kent pieken en dalen. Maar ik ben er vrijwel zeker van dat dit de psychologische druk is van het hebben van iemand die zo goed is als Lewis naast zich, of een herrezen Lewis."

Gevraagd naar de vraag of Leclerc op dit moment onder zijn normale niveau acteert, windt Smedley er geen doekjes om: "Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, hij kent naar de maatstaven van Charles Leclerc geen geweldig seizoen." Daarnaast wijst de analist erop dat Leclerc inmiddels te lang meedraait om dit soort kostbare fouten te maken. "Hij is een goede coureur. Hoeveel seizoenen rijdt Charles inmiddels in de Formule 1? Tien. Dus je hakt een knoop door bij een rookie die heel snel is en veel crasht. Dat is de afweging die je moet maken. Niet bij iemand die al tussen de vijf en tien jaar in de Formule 1 actief is."

Verschil in WK-stand loopt op

Positie Coureur Team Punten Podiums Zeges
3 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari 191 5 -
5 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 155 4 -

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De onderlinge krachtsverhoudingen zijn intussen ook duidelijk terug te zien op de ranglijst. Hamilton bezet momenteel de derde plaats in het wereldkampioenschap met 191 punten, terwijl Leclerc met 155 punten genoegen moet nemen met de vijfde positie. Dat gat van 36 punten onderstreept nog maar eens in wat voor lastige fase de Monegask zich bevindt ten opzichte van zijn Britse stalgenoot.

Spanningen koken over op Monza

De barsten in het huwelijk tussen de twee coureurs werden pijnlijk zichtbaar tijdens de Grand Prix van Italië. Hamilton en Leclerc deelden de tweede startrij, waarna Hamilton bij het ingaan van de eerste chicane binnendoor dook. Richting bocht twee kwam de Brit echter aan de buitenkant klem te zitten en werd hij door het grind gedwongen, met een val naar de tiende plek tot gevolg. Over de boordradio liet een woedende Hamilton direct van zich horen: "Leclerc duwde me van de baan." De wedstrijdleiding keek kortstondig naar het voorval, maar besloot uiteindelijk geen straffen uit te delen.

Voor Leclerc veranderde de middag in ronde twee in een regelrechte nachtmerrie. De coureur spinde op hoge snelheid van het asfalt in de befaamde Parabolica en klapte hard in de baanafzetting, wat direct het einde van zijn race betekende. Na afloop gaf Leclerc aan dat hij even geen helder zicht had in zijn rechteroog, al bleef hij gelukkig gevrijwaard van ernstig fysiek letsel. Hamilton wist zich na de herstart op mediums nog knap terug te knokken naar de zesde stek, al moest hij gedurende de race nog wel zijn meerdere erkennen in Max Verstappen, die aan hem voorbijging.

Snelheidsproblemen voor Ferrari

Teambaas Fred Vasseur zag na afloop dat Ferrari op Monza niet alleen werd dwarsgezeten door interne strubbelingen, maar ook op pure topsnelheid tekortkwam ten opzichte van de concurrentie. Het verschil liep op tot zo'n tien kilometer per uur, wat inhalen haast onmogelijk maakte. "De racepace was waarschijnlijk redelijk. Het grootste probleem zat hem in de topsnelheid en het inhalen. Daardoor was het voor ons vrijwel onmogelijk om aan te vallen of te verdedigen", blikt de Fransman terug. "Of wanneer we iemand aanvielen, trokken we de batterij leeg en op het volgende rechte stuk verloren we de positie weer. Het was meer dan alleen de pace. Ik denk dat we qua strategie een beetje klem zaten. Daarnaast hielpen de raceomstandigheden zeker niet mee."

Door de deceptie in Monza staat de teller voor Ferrari inmiddels op drie Grands Prix op rij zonder podiumfinish. Terwijl de renstal koortsachtig zoekt naar meer snelheid op de rechte stukken, ligt er voor Vasseur vooral een schone taak om de gemoederen tussen Leclerc en Hamilton te bedaren en te zorgen dat de interne rivaliteit niet definitief ontspoort.

Jan Bolscher
Geschreven door
Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie.
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