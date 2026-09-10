Verstappen verklaart waarom hij bij FIA pleit voor V8-motor: "Verschil is niet voor te stellen"
Verstappen verklaart waarom hij bij FIA pleit voor V8-motor: "Verschil is niet voor te stellen"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen vindt dat de Formule 1 in de toekomst moet teruggrijpen naar V8-motoren. De coureur van Red Bull Racing stelt dat de huidige generatie krachtbronnen vreselijk aanvoelt in vergelijking met de motoren uit het verleden en legt uit waarom hij bij de FIA pleit voor een drastische verandering.
De koningsklasse van de autosport bevindt zich momenteel in een overgangsfase met de nieuwe motorreglementen. De verhouding tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en de elektrische energie is nu nog zijn fiftyfifty, maar langzamerhand gaat de zogeheten ICE iets meer de overhand krijgen. Voor 2028 staat een verdere aanpassing gepland, waarbij de verhouding naar zestig om veertig procent gaat. Dit komt na klachten van Verstappen en zijn collega's op de grid over het constante energiemanagement. De viervoudig wereldkampioen, die onlangs zijn contract bij zijn huidige werkgever verlengde tot en met 2030, ziet voor de motorformule van 2030 of 2031 liever een compleet andere richting.
Terugkeer naar de V8
Gevraagd naar zijn ideale scenario voor de toekomst, windt de huidige nummer zes in de tussenstand er geen doekjes om. "Het moet terug naar een V8, alleen al voor de bestuurbaarheid", stelt Verstappen tegenover de BBC. Hij benadrukt dat het contrast met oudere generaties Formule 1-auto's gigantisch is. "Als je in de oude auto's rijdt, kun je je het verschil in hoe de motor reageert of de bestuurbaarheid die je krijgt, niet voorstellen. En hoe vreselijk het nu eigenlijk is in vergelijking met een V8", aldus de Limburger.
Ook de vergelijking met de turbo-hybride motoren van de afgelopen jaren valt voor Verstappen negatief uit. "Ook vreselijk, het gevoel vergeleken met een V8. De V8 is zoveel beter. Het is zoveel vrijer, lichter. Auto's zijn tegenwoordig zo zwaar", verduidelijkt hij over het gewicht en het gevoel van de moderne bolides.
Kleinere batterij en geen turbo
Om de Formule 1 weer aantrekkelijker te maken qua rijervaring, heeft Verstappen een visie voor ogen waarin hij pleit voor een flinke reductie van het elektrische systeem. "Het is beter om gewoon een kleinere V8-motor te hebben die veel lichter is. Probeer de grootte van de batterij echt te beperken tot misschien een soort push-to-pass-batterij. Maar de batterij zou niet betrokken moeten zijn bij het normale, prestatiegerichte rijden." Naast het minimaliseren van de batterijcapaciteit, zou Verstappen ook het liefst afscheid nemen van de turbo op de verbrandingsmotor. "Dat introduceert namelijk turbolag."
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