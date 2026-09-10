close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Red Bull, FIA, Imola, 2025

Verstappen verklaart waarom hij bij FIA pleit voor V8-motor: "Verschil is niet voor te stellen"

Max Verstappen, Red Bull, FIA, Imola, 2025 — Foto: © IMAGO

Verstappen verklaart waarom hij bij FIA pleit voor V8-motor: "Verschil is niet voor te stellen"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Max Verstappen vindt dat de Formule 1 in de toekomst moet teruggrijpen naar V8-motoren. De coureur van Red Bull Racing stelt dat de huidige generatie krachtbronnen vreselijk aanvoelt in vergelijking met de motoren uit het verleden en legt uit waarom hij bij de FIA pleit voor een drastische verandering.

De koningsklasse van de autosport bevindt zich momenteel in een overgangsfase met de nieuwe motorreglementen. De verhouding tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en de elektrische energie is nu nog zijn fiftyfifty, maar langzamerhand gaat de zogeheten ICE iets meer de overhand krijgen. Voor 2028 staat een verdere aanpassing gepland, waarbij de verhouding naar zestig om veertig procent gaat. Dit komt na klachten van Verstappen en zijn collega's op de grid over het constante energiemanagement. De viervoudig wereldkampioen, die onlangs zijn contract bij zijn huidige werkgever verlengde tot en met 2030, ziet voor de motorformule van 2030 of 2031 liever een compleet andere richting.

Terugkeer naar de V8

Gevraagd naar zijn ideale scenario voor de toekomst, windt de huidige nummer zes in de tussenstand er geen doekjes om. "Het moet terug naar een V8, alleen al voor de bestuurbaarheid", stelt Verstappen tegenover de BBC. Hij benadrukt dat het contrast met oudere generaties Formule 1-auto's gigantisch is. "Als je in de oude auto's rijdt, kun je je het verschil in hoe de motor reageert of de bestuurbaarheid die je krijgt, niet voorstellen. En hoe vreselijk het nu eigenlijk is in vergelijking met een V8", aldus de Limburger.

Ook de vergelijking met de turbo-hybride motoren van de afgelopen jaren valt voor Verstappen negatief uit. "Ook vreselijk, het gevoel vergeleken met een V8. De V8 is zoveel beter. Het is zoveel vrijer, lichter. Auto's zijn tegenwoordig zo zwaar", verduidelijkt hij over het gewicht en het gevoel van de moderne bolides.

© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Kleinere batterij en geen turbo

Om de Formule 1 weer aantrekkelijker te maken qua rijervaring, heeft Verstappen een visie voor ogen waarin hij pleit voor een flinke reductie van het elektrische systeem. "Het is beter om gewoon een kleinere V8-motor te hebben die veel lichter is. Probeer de grootte van de batterij echt te beperken tot misschien een soort push-to-pass-batterij. Maar de batterij zou niet betrokken moeten zijn bij het normale, prestatiegerichte rijden." Naast het minimaliseren van de batterijcapaciteit, zou Verstappen ook het liefst afscheid nemen van de turbo op de verbrandingsmotor. "Dat introduceert namelijk turbolag."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing 2026-reglement 2026-power units V8-motoren

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Verstappen voerde vooral gesprekken met concurrentie om geld bij Red Bull los te krijgen'

'Verstappen voerde vooral gesprekken met concurrentie om geld bij Red Bull los te krijgen'

  • Gisteren 16:16
  • 10
Protest ingediend tegen uitslag GP Italië, 'Vrees voor diskwalificaties op Madring' | GPFans Recap Recap

Protest ingediend tegen uitslag GP Italië, 'Vrees voor diskwalificaties op Madring' | GPFans Recap

  • 2 uur geleden
Bearman waarschuwt Verstappen voor gevaarlijke situatie: "Dat besefte ik mij toen"

Bearman waarschuwt Verstappen voor gevaarlijke situatie: "Dat besefte ik mij toen"

  • Gisteren 16:59
F1 Driver Of The Day 2026: Extra prijs voor Antonelli, Verstappen komt voor Russell terecht

F1 Driver Of The Day 2026: Extra prijs voor Antonelli, Verstappen komt voor Russell terecht

  • Gisteren 08:14
  • 9
Verstappen geeft gesprekken met McLaren eindelijk toe: "Daar is niets mis mee"

Verstappen geeft gesprekken met McLaren eindelijk toe: "Daar is niets mis mee"

  • 9 september 2026 15:33
  • 11
Windsor woedend na kritiek van Wolff op Verstappen: 'Wat een domme opmerking'

Windsor woedend na kritiek van Wolff op Verstappen: 'Wat een domme opmerking'

  • 8 september 2026 11:44
  • 9

Net binnen

10-9
Recap
Protest ingediend tegen uitslag GP Italië, 'Vrees voor diskwalificaties op Madring' | GPFans Recap
10-9
Alonso komt met cryptische boodschap over plannen 2027: "Leuk zo, toch?"
10-9
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
10-9
Verstappen krijgt opdracht collega's te complimenteren: "Raar om zo aardig te zijn"
10-9
Leclerc en Hamilton praten het uit na incident GP Italië: "Ging te ver"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand Heldendaad van Hartog

Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand

6 september 2026 13:42 3
FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt herziene uitslag monaco

FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt

4 september 2026 17:38 1
Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen Lando Norris

Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen

2 september 2026 12:44 14
BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan Breaking

BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan

1 september 2026 19:54 4
Ontdek het op Google Play
x