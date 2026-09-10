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Verstappen and Antonelli before the Italian GP

'Verstappen voerde vooral gesprekken met concurrentie om geld bij Red Bull los te krijgen'

Verstappen and Antonelli before the Italian GP — Foto: © IMAGO
4 reacties

'Verstappen voerde vooral gesprekken met concurrentie om geld bij Red Bull los te krijgen'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Juan Pablo Montoya vermoedt dat Max Verstappen alleen gesprekken voerde met andere Formule 1-teams om meer geld bij Red Bull Racing los te krijgen, voordat hij zijn contract wilde verlengen.

Aan de speculatie over de toekomst van Verstappen in de Formule 1 is tijdens het raceweekend in Zandvoort een eind gekomen. De viervoudig wereldkampioen maakte in de badplaats bekend dat hij zijn contract bij Red Bull Racing tot eind 2030 heeft verlengd, waarmee hij nog eens twee seizoenen heeft bijgetekend. Montoya begrijpt de keuze van Verstappen, maar vermoedt dat de Limburger eerst bewust voor onrust heeft gezorgd.

Meer geld loskrijgen bij Red Bull Racing

"Als ik Max was, was ik ook gebleven", klinkt het bij <a title="BetBrothers" href="https://betbrothers.uk/interviews/juan-montoya-interview/" target="_blank">BetBrothers. "Dat hij met andere teams in gesprek was, deed hij volgens mij vooral om meer geld bij Red Bull los te krijgen. Max is de juiste keuze voor Red Bull, en Red Bull is de juiste omgeving voor Max. Ze willen alles voor hem doen. Volgens mij zei Sergio Pérez ooit dat Red Bull het prima zou vinden om maar één auto te hebben. Liam Lawson heeft het heel goed gedaan. Ik weet dat Red Bull heel vaak eerst updates op de auto van Max plaatst als ze updates meenemen. Dus het is lastig om te zeggen of beide auto’s met dezelfde specificatie reden."

Verstappen onthult gesprekken met Mercedes en McLaren

In een interview met de BBC heeft Verstappen echter uit de doeken gedaan dat hij wel degelijk gesprekken met Mercedes en McLaren heeft gevoerd: "Natuurlijk neem je elk soort gesprek serieus. Het zijn allemaal zeer respectvolle gesprekken, daar is niets mis mee", klonk het. "Uiteindelijk gaf het gevoel de doorslag voor de kopman van Red Bull. "Ik voelde dat blijven voor mij de juiste keuze was. Je moet je hart volgen. Ik had heel vroeg in mijn Red Bull-carrière kunnen weglopen en ergens anders naartoe kunnen gaan om te proberen te winnen. Maar als je een beetje geduld hebt, win je uiteindelijk wel. Ik heb het gevoel dat dat nu ook mijn aanpak is."

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