'Verstappen voerde vooral gesprekken met concurrentie om geld bij Red Bull los te krijgen'
'Verstappen voerde vooral gesprekken met concurrentie om geld bij Red Bull los te krijgen'Maak ons je Google-favoriet
Juan Pablo Montoya vermoedt dat Max Verstappen alleen gesprekken voerde met andere Formule 1-teams om meer geld bij Red Bull Racing los te krijgen, voordat hij zijn contract wilde verlengen.
Aan de speculatie over de toekomst van Verstappen in de Formule 1 is tijdens het raceweekend in Zandvoort een eind gekomen. De viervoudig wereldkampioen maakte in de badplaats bekend dat hij zijn contract bij Red Bull Racing tot eind 2030 heeft verlengd, waarmee hij nog eens twee seizoenen heeft bijgetekend. Montoya begrijpt de keuze van Verstappen, maar vermoedt dat de Limburger eerst bewust voor onrust heeft gezorgd.
Meer geld loskrijgen bij Red Bull Racing
"Als ik Max was, was ik ook gebleven", klinkt het bij <a title="BetBrothers" href="https://betbrothers.uk/interviews/juan-montoya-interview/" target="_blank">BetBrothers. "Dat hij met andere teams in gesprek was, deed hij volgens mij vooral om meer geld bij Red Bull los te krijgen. Max is de juiste keuze voor Red Bull, en Red Bull is de juiste omgeving voor Max. Ze willen alles voor hem doen. Volgens mij zei Sergio Pérez ooit dat Red Bull het prima zou vinden om maar één auto te hebben. Liam Lawson heeft het heel goed gedaan. Ik weet dat Red Bull heel vaak eerst updates op de auto van Max plaatst als ze updates meenemen. Dus het is lastig om te zeggen of beide auto’s met dezelfde specificatie reden."
Verstappen onthult gesprekken met Mercedes en McLaren
In een interview met de BBC heeft Verstappen echter uit de doeken gedaan dat hij wel degelijk gesprekken met Mercedes en McLaren heeft gevoerd: "Natuurlijk neem je elk soort gesprek serieus. Het zijn allemaal zeer respectvolle gesprekken, daar is niets mis mee", klonk het. "Uiteindelijk gaf het gevoel de doorslag voor de kopman van Red Bull. "Ik voelde dat blijven voor mij de juiste keuze was. Je moet je hart volgen. Ik had heel vroeg in mijn Red Bull-carrière kunnen weglopen en ergens anders naartoe kunnen gaan om te proberen te winnen. Maar als je een beetje geduld hebt, win je uiteindelijk wel. Ik heb het gevoel dat dat nu ook mijn aanpak is."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
F1 Driver Of The Day 2026: Extra prijs voor Antonelli, Verstappen komt voor Russell terecht
- Vandaag 08:14
- 9
Windsor woedend na kritiek van Wolff op Verstappen: 'Wat een domme opmerking'
- 8 september 2026 11:44
- 9
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand
FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt
Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen
BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan
Net binnen
'Verstappen voerde vooral gesprekken met concurrentie om geld bij Red Bull los te krijgen'
- 21 minuten geleden
- 4
Enorme klap voor Russell na deceptie in Monza: "Mercedes gaat met hem in gesprek"
- 1 uur geleden
- 1
Montoya: 'Red Bull had Lawson moeten helpen in kwalificatie Monza'
- 1 uur geleden
Verstappen onthult gesprekken met Alonso over gezamenlijke deelname 24 uur van Le Mans
- 2 uur geleden
- 1
F1-teams vrezen slagveld op F1-circuit Madrid: "Deze baan sloopt auto's"
- 3 uur geleden
Russell gewaarschuwd voor Alonso-scenario: "Dat moet hij niet doen"
- Vandaag 12:29
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza
- 31 augustus
Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel
- 7 september
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus
Verstappen geeft 'vaderlijk' advies aan Viaplay-verslaggever: "Even laten testen dan"
- 7 september
Diefstal op F1-circuit in Madrid, Norris wil evenveel als Verstappen en Hamilton verdienen | GPFans Recap
- 1 september