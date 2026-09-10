Verstappen onthult merkwaardige oorzaak verlies tegen Mercedes: "Brak helemaal uit"
Verstappen onthult merkwaardige oorzaak verlies tegen Mercedes: "Brak helemaal uit"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen verloor in de slotfase van de F1 Grand Prix van Italië plotseling de aansluiting bij de Mercedes-coureurs. Dat lag niet alleen aan een gebrek aan snelheid van de Ford-krachtbron, maar ook door loslatend asfalt in de tweede knik van de Variante del Rettifilo. De coureur van Red Bull Racing gaat in op het hachelijke moment.
Tijdens de race op het Autodromo Nazionale Monza was Mercedes oppermachtig. Andrea Kimi Antonelli won zijn thuisrace, nadat hij vanaf achteraan begon vanwege een motorwissel, terwijl teamgenoot George Russell de tweede plaats veiligstelde. Verstappen eindigde daarachter op de derde positie, wat zijn vijfde podiumplaats van het seizoen betekende. Hoewel de Limburger aanvankelijk goed mee kon komen en zelfs een aantal ronden aan de leiding lag, moest hij de twee koplopers in de laatste fase van de wedstrijd laten gaan.
Loslatend asfalt
De oorzaak van dat plotselinge tijdverlies lag volgens Verstappen bij het wegdek. Er waren door de warme temperaturen al eerdere problemen met het asfalt in de eerste chicane, maar die problemen doken opnieuw op in de slotfase van de Formule 1-race. "Omdat het asfalt losliet, ging ik ineens gewoon bijna van de baan af", vertelt Verstappen tegenover Viaplay. "Ik stuurde in en ik nam al die losse stukken asfalt allemaal. Mijn auto brak helemaal uit. Het is ook wat Kimi had volgens mij. Maar dat asfalt liet daar gewoon los." Antonelli ging inderdaad daar de grindbak in, nadat hij in een aanval bij Russell buitenlangs probeerde te gaan.
Overtake Mode voor McLaren
Door het moment in de Variante del Rettifilo viel Verstappen binnen de seconde van de McLarens, die daarom de Overtake Mode konden gebruiken, waarna hij onder druk kwam te staan van Oscar Piastri. De gebrekkige topsnelheid van zijn RB22 speelde hem daarbij parten. "Die McLaren zat de hele tijd in die Overtake Mode, maar wij zijn natuurlijk een slak op het rechte stuk, dus hij kon daarvan profiteren en ik kreeg hem er gewoon niet uit." Uiteindelijk kreeg hij wat ademruimte toen Lando Norris zijn teamgenoot aanviel. "Tot zij begonnen te vechten, toen kon ik weer uit die ene seconde komen en toen was het ook weer oké", besluit Verstappen.
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