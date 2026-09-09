Max Verstappen vindt dat de kwaliteiten van de beste Formule 1-coureurs momenteel ernstig beperkt worden door de nieuwe technische reglementen. De coureur van Red Bull Racing stelt dat het verplichte batterijbeheer en de eigenschappen van de huidige hybridemotoren het racen onnatuurlijk maken.

Sinds de ingrijpende herziening van de reglementen begin dit jaar leunt de aandrijving voor de helft op elektrisch vermogen en is de complexe MGU-H verdwenen. Omdat de batterij niet elke ronde volledig kan worden opgeladen via onder andere remenergie, worden coureurs gedwongen tot de strategie van lift-and-coast en worden de auto's gedwongen tot super clipping. Dit laatste zet vermogen van de verbrandingsmotor om naar elektrische energie, waardoor de F1-bolide plotseling snelheid kan verliezen op het rechte stuk. Ondanks dat de FIA actief bezig is met het zoeken naar verbeteringen, blijft Verstappen kritisch.

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Onnatuurlijke rijstijl

Hij legt uit dat de traditionele beloning voor een aanvallende rijstijl is verdwenen. "In de geschiedenis van de sport werd de coureur die de meeste inzet toonde, het laatst remde, eerder op het gas ging en zich in snelle bochten smeet, normaal gesproken beloond, omdat je daar gewoon tijd won", begon de viervoudig wereldkampioen tegenover de BBC. Dat principe is volgens hem door de huidige generatie auto's volledig omgedraaid. "Nu ben je constant aan het nadenken: in deze bocht moet ik me misschien een beetje inhouden, later op het gas gaan, of eerder remmen, of gas loslaten. En dan heb ik meer topsnelheid. Dat soort dingen. Het is zo onnatuurlijk. Het is totaal niet hoe het zou moeten zijn", benadrukt hij.

Gevoelloos voor de input van de coureur

Om zijn punt kracht bij te zetten, wijst Verstappen naar de recente rijderswissels binnen de Red Bull-familie. Vanwege een polsblessure van Isack Hadjar maakt Liam Lawson zich op voor zijn derde race bij het hoofdteam, terwijl Yuki Tsunoda tijdelijk terugkeert in een zitje van zusterteam Racing Bulls. "Met alle respect, en ik hoop dat niemand dit verkeerd opvat, maar kijk naar Yuki. Hij stapt in de auto tijdens de Dutch Grand Prix, een auto die hij nog nooit bestuurd heeft, en hij is meteen competitief." Ook de prestaties van zijn eigen tijdelijke teamgenoot verbazen hem in dat opzicht niet. "Liam stapt over van de Racing Bulls naar Red Bull en is meteen competitief. Dat komt doordat deze auto's gevoelloos zijn voor de input van de coureur."

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Gevoelloos voor de input van de coureur

Ondanks zijn stevige kritiek op de Red Bull RB22 en de nieuwe reglementen, erkent Verstappen dat talent uiteindelijk nog steeds de doorslag geeft. "Natuurlijk moet je nog steeds een goede ronde rijden. En je moet je nog steeds inzetten. De snelste coureurs zullen altijd bovendrijven." Toch blijft het gevoel van beperking overheersen bij de coureur die onlangs nog als derde over de streep kwam op Monza. "Maar het is echt heel erg gelimiteerd, als een soort wurggreep of iets dergelijks. Je wordt gewoon tegengehouden."

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