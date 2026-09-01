BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan

Red Bull Racing heeft een vervanger gevonden voor Gianpiero Lambiase. Tom McCullough treedt vanaf 2027 in dienst als de Head of Racing van het team. Lambiase, die momenteel zowel als Head of Racing als de race-engineer van Max Verstappen actief is, verlaat Red Bull uiterlijk in 2028.

Lambiase heeft een contract getekend als Chief Racing Officer bij McLaren, waardoor zijn vertrek bij de Oostenrijkse formatie onvermijdelijk wordt. Deze verandering laat een grote leegte achter. De in Milton Keynes gevestigde renstal vult de positie van Head of Racing met McCullough, die tot voor kort al jarenlang een vaste waarde was bij Aston Martin en diens voorlopers Racing Point en Force India. McCullough wordt alleen de Head of Racing, maar niet de race-engineer van Verstappen. Die rol gaat naar Tom Hart, vertelde de viervoudig wereldkampioen eerder dit jaar.

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Red Bull bevestigt aanstelling van Tom McCullough

McCullough verlaat Aston Martin aan het einde van het seizoen om zijn nieuwe uitdaging bij Red Bull aan te gaan. De officiële aankondiging van de overstap werd deze dinsdagavond gedaan, nadat er eerder in de maand al geruchten waren dat Red Bull interesse had in de ervaren Aston Martin-medewerker. In een korte verklaring sprak het team zijn enthousiasme uit over de nieuwe aanstelling en benadrukte het de vele jaren aan ervaring en expertise die McCullough ongetwijfeld meebrengt.

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Een nieuw tijdperk voor Red Bull

Eerder dit jaar kondigde Gianpiero Lambiase aan dat hij naar McLaren zou vertrekken, waarmee hij de nieuwste prominente naam was die Red Bull verliet. Na het vertrek van al bekende gezichten zoals Adrian Newey, Christian Horner en Helmut Marko in recente seizoenen, zorgt de aanstelling van McCullough onder leiding van Laurent Mekies voor een frisse wind in de organisatie. Dit nieuwe hoofdstuk komt iets meer dan een maand nadat Red Bull ook Gwen Lagrue vanuit Mercedes verwelkomde. Lagrue, met meer dan tien jaar ervaring bij de Zilverpijlen, leidt vanaf 2027 het juniorprogramma van Red Bull, een functie die eerder door Marko werd vervuld.

Naast deze organisatorische veranderingen heeft Red Bull deze zomer ook een grote stap gezet door het contract van Max Verstappen te verlengen. De Limburger blijft daardoor als Red Bull-coureur actief tot en met het seizoen 2030.

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