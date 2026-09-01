close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, generic, 2026, Red Bull

BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan

Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, generic, 2026, Red Bull — Foto: © IMAGO
1 reactie

BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Red Bull Racing heeft een vervanger gevonden voor Gianpiero Lambiase. Tom McCullough treedt vanaf 2027 in dienst als de Head of Racing van het team. Lambiase, die momenteel zowel als Head of Racing als de race-engineer van Max Verstappen actief is, verlaat Red Bull uiterlijk in 2028.

Lambiase heeft een contract getekend als Chief Racing Officer bij McLaren, waardoor zijn vertrek bij de Oostenrijkse formatie onvermijdelijk wordt. Deze verandering laat een grote leegte achter. De in Milton Keynes gevestigde renstal vult de positie van Head of Racing met McCullough, die tot voor kort al jarenlang een vaste waarde was bij Aston Martin en diens voorlopers Racing Point en Force India. McCullough wordt alleen de Head of Racing, maar niet de race-engineer van Verstappen. Die rol gaat naar Tom Hart, vertelde de viervoudig wereldkampioen eerder dit jaar.

Red Bull bevestigt aanstelling van Tom McCullough

McCullough verlaat Aston Martin aan het einde van het seizoen om zijn nieuwe uitdaging bij Red Bull aan te gaan. De officiële aankondiging van de overstap werd deze dinsdagavond gedaan, nadat er eerder in de maand al geruchten waren dat Red Bull interesse had in de ervaren Aston Martin-medewerker. In een korte verklaring sprak het team zijn enthousiasme uit over de nieuwe aanstelling en benadrukte het de vele jaren aan ervaring en expertise die McCullough ongetwijfeld meebrengt.

Related image
Related image

Een nieuw tijdperk voor Red Bull

Eerder dit jaar kondigde Gianpiero Lambiase aan dat hij naar McLaren zou vertrekken, waarmee hij de nieuwste prominente naam was die Red Bull verliet. Na het vertrek van al bekende gezichten zoals Adrian Newey, Christian Horner en Helmut Marko in recente seizoenen, zorgt de aanstelling van McCullough onder leiding van Laurent Mekies voor een frisse wind in de organisatie. Dit nieuwe hoofdstuk komt iets meer dan een maand nadat Red Bull ook Gwen Lagrue vanuit Mercedes verwelkomde. Lagrue, met meer dan tien jaar ervaring bij de Zilverpijlen, leidt vanaf 2027 het juniorprogramma van Red Bull, een functie die eerder door Marko werd vervuld.

Naast deze organisatorische veranderingen heeft Red Bull deze zomer ook een grote stap gezet door het contract van Max Verstappen te verlengen. De Limburger blijft daardoor als Red Bull-coureur actief tot en met het seizoen 2030.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Aston Martin Gianpiero Lambiase

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Red Bull Racing wil door met Hadjar: contractverlenging lonkt'

'Red Bull Racing wil door met Hadjar: contractverlenging lonkt'

  • 1 uur geleden
Norris wijst naar salaris: 'Ik zou net zoveel moeten verdienen als Verstappen en Hamilton'

Norris wijst naar salaris: 'Ik zou net zoveel moeten verdienen als Verstappen en Hamilton'

  • Vandaag 13:34
  • 13
Ferrari onthult speciale Schumacher-livery | F1 Shorts Live

Ferrari onthult speciale Schumacher-livery | F1 Shorts

  • Vandaag 10:55
  • 47
Diefstal op F1-circuit in Madrid, Norris wil evenveel als Verstappen en Hamilton verdienen | GPFans Recap Recap

Diefstal op F1-circuit in Madrid, Norris wil evenveel als Verstappen en Hamilton verdienen | GPFans Recap

  • 1 uur geleden
Wolff had Verstappen bij Mercedes ook GT3-uitstapjes gegund: 'Is voor mij ook belangrijk'

Wolff had Verstappen bij Mercedes ook GT3-uitstapjes gegund: 'Is voor mij ook belangrijk'

  • 2 uur geleden
Red Bull voor cruciaal besluit: Keert Hadjar terug of krijgt Lawson nog een kans?

Red Bull voor cruciaal besluit: Keert Hadjar terug of krijgt Lawson nog een kans?

  • Vandaag 14:29
  • 1

Net binnen

21:44
Recap
Diefstal op F1-circuit in Madrid, Norris wil evenveel als Verstappen en Hamilton verdienen | GPFans Recap
20:49
'Red Bull Racing wil door met Hadjar: contractverlenging lonkt'
19:52
Wolff had Verstappen bij Mercedes ook GT3-uitstapjes gegund: 'Is voor mij ook belangrijk'
18:59
Video
VIDEO | 'Kijkcijfers in de VS schetsen duidelijk beeld: F1 nog niet in paniek' | GPFans Special
18:04
Fan ziet Norris op Engelse snelweg rondscheuren in Ferrari: 'Dat is Lando Norris!'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan Breaking

BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan

2 uur geleden 1
Juncadella scoort eerste Endurance Cup-podium voor Verstappen Racing: "Echt blij mee!" GT World Challenge

Juncadella scoort eerste Endurance Cup-podium voor Verstappen Racing: "Echt blij mee!"

Gisteren 09:43
Windsor over reden achter contractverlenging Verstappen: "Dat is voor Max belangrijker" Max Verstappen

Windsor over reden achter contractverlenging Verstappen: "Dat is voor Max belangrijker"

30 augustus 2026 15:01
Stella ontmaskert 'geldgebrek' Mercedes met speciale regelgevingstruc voor 2027 Andrea Stella

Stella ontmaskert 'geldgebrek' Mercedes met speciale regelgevingstruc voor 2027

30 augustus 2026 12:01
Ontdek het op Google Play
x