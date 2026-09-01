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Max Verstappen and Lando Norris

Norris put hoop uit comeback Verstappen voor eigen titelkansen: "Het is nog mogelijk"

Max Verstappen and Lando Norris — Foto: © IMAGO x GPFANS

Norris put hoop uit comeback Verstappen voor eigen titelkansen: "Het is nog mogelijk"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Lando Norris denkt dat een indrukwekkende comeback in de strijd om de Formule 1-titel absoluut haalbaar is. De regerend wereldkampioen put daarbij inspiratie uit de inhaalrace die Max Verstappen vorig jaar liet zien, en benadrukt dat het vasthouden van geloof en motivatie binnen het team van McLaren de sleutel tot succes is.

Vorig seizoen keek Norris met nog negen races te gaan tegen een achterstand van 34 punten op zijn teamgenoot Oscar Piastri aan, terwijl Verstappen op dat moment zelfs 104 punten moest goedmaken op de Australiër. Uiteindelijk wist de kopman van McLaren de titel met een miniem verschil van twee punten op de Limburger te veroveren, terwijl Piastri dertien punten tekortkwam op zijn teamgenoot. Momenteel bezet de McLaren-coureur de vierde plaats in het klassement met 159 punten en zijn achterstand op Andrea Kimi Antonelli bedraagt 83 punten. Voor zijn overwinningen op de Hungaroring en Zandvoort was het gat nog 101 punten.

Geloof en motivatie

Gevraagd of hij lessen kan trekken uit de manier waarop Verstappen zich vorig jaar terugvocht, is Norris stellig. "Alleen al het feit dat het mogelijk is", stelt hij tegenover Sky Sports F1. "Gewoon het feit dat je erin moet blijven geloven, hard moet blijven werken en het team op de juiste manieren moet blijven motiveren. Dat is het belangrijkste." Volgens hem was de comeback van de Red Bull Racing-coureur niet per se te danken aan een superieure aanpak. "Hij deed niets beter dan wat wij deden, afgezien van het feit dat we als team op bepaalde plekken wat fouten maakten", blikt hij terug.

Interne strijd en focus

De huidige situatie bij het team van McLaren roept de vraag op of de renstal de pijlen in de resterende tien races volledig op de Britse coureur moet richten. Hoewel teambaas Andrea Stella onlangs aangaf dat er geen expliciete voorkeursbehandeling is en de verhoudingen puur technisch zijn, lijkt Norris subtiel wel op prioriteit aan te sturen. Terugkijkend op de titelstrijd van vorig jaar, wijst hij naar de dynamiek op de baan. "Er was niets dat we destijds verkeerd deden. We hadden gewoon twee coureurs die vochten voor ons kampioenschap. Zij hadden er maar één", zo beschrijft Norris de titelstrijd met Red Bull in 2025.

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Vergelijking met Mercedes

Dit jaar ziet de nummer vier van de wereld een vergelijkbaar patroon, maar dan in een andere rolverdeling. Waar McLaren vorig jaar intern de punten verdeelde, ziet hij dat nu gebeuren bij de concurrentie, waar Antonelli en George Russell momenteel de dienst uitmaken. "Het is een beetje een vergelijkbare situatie met waar Mercedes nu in zit, vergeleken met waar ik sta. Toch wil Norris zich niet te veel vastpinnen op de statistieken uit het verleden. "Dus er is niet veel, zou ik zeggen, om eruit mee te nemen, behalve gewoon blijven geloven dat het mogelijk is totdat het niet meer zo is. En dat is de instelling waarmee we gaan vechten."

Geloof jij dat Lando Norris dit seizoen nog wereldkampioen kan worden?

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