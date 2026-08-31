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Verstappen

FIA maakt circuitconfiguratie bekend voor Grand Prix van Italië op Monza

Verstappen — Foto: © IMAGO

FIA maakt circuitconfiguratie bekend voor Grand Prix van Italië op Monza

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De FIA heeft voor de aanstaande F1 Grand Prix van Italië vier specifieke zones aangewezen waar coureurs gebruik mogen maken van de nieuwe Straight Mode. Sinds dit seizoen is het DRS-systeem verleden tijd en uiteraard gaat op het Autodromo Nazionale Monza de actieve aerodynamica weer een rol spelen.

In de reglementen voor dit seizoen draait het op de rechte stukken om de zogeheten Straight Mode, een configuratie waarbij zowel de voor- als achtervleugel van de bolides vlakker worden afgesteld om de luchtweerstand drastisch te verminderen. Het grote verschil met het oude DRS-systeem is dat deze stand een integraal onderdeel is van de prestaties van de auto. Elke coureur mag het systeem in de daarvoor aangewezen gebieden gebruiken om de efficiëntie van de nieuwe hybride motoren te maximaliseren, ongeacht of hij zich binnen een seconde van een voorganger bevindt.

Vier strategische zones op de 'Temple of Speed'

Op de officiële circuitkaart is te zien waar de deelnemers hun vleugels mogen platleggen. De internationale autosportbond heeft hiervoor vier gebieden geselecteerd: het rechte stuk bij start-finish, het gedeelte van de exit van Curva Grande tot aan de ingang van de Variante della Roggia, het stuk na de tweede Lesmo-bocht tot aan de Variante Ascari, en de exit van Ascari tot aan de ingang van de Parabolica.

Voor het daadwerkelijke inhalen is er een apart systeem in het leven geroepen onder de naam Overtake Mode. Een achtervolger die binnen een seconde van zijn voorganger rijdt, krijgt de beschikking over 0,5 MJ extra elektrische energie. Vlak voor de Parabolica bevindt zich het meetpunt voor deze inhaalhulp, waarna het systeem net na de bocht zelf geactiveerd kan worden. Terwijl de leidende auto vanaf 290 kilometer per uur minder vermogen krijgt, kan de aanvaller tot 337 kilometer per uur gebruikmaken van de volledige elektrische boost van 350 kW. Om optimaal te profiteren van deze energiemodi op het thuiscircuit, neemt Ferrari naar verluidt speciaal voor dit weekend een motorupgrade (ADUO-2) mee.

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