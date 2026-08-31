Volgens F1 TV-analist en voormalig strateeg Ruth Buscombe is er geen enkele fysieke of biologische belemmering voor vrouwelijke coureurs om de Formule 1 te bereiken. De Britse stelt dat het ontbreken van vrouwen op de huidige grid puur een statistische kwestie is, veroorzaakt door een gebrek aan instroom aan de basis van de autosport. Dat laat zij optekenen in een uitgebreide reactie op de kansen voor vrouwen in de koningsklasse, waarbij zij benadrukt dat de weg naar de top voor elk talent smal is.

Buscombe, die in het verleden als Head of Race Strategy werkte voor teams als Ferrari en Sauber, ziet dat de discussie over vrouwen in de autosport vaak de verkeerde kant op gaat. Waar de focus soms op fysieke verschillen ligt, wijst zij juist op de extreem kleine kans om überhaupt de top te halen, ongeacht het geslacht. "We hebben eerder vrouwelijke coureurs in de Formule 1 gehad, dus er is geen fysieke of biologische reden waarom het niet zou kunnen. Voor mij is het puur een kwestie van statistieken", aldus de analist bij OLBG.

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Kleine marges en statistieken

De presentatrice trekt een vergelijking met andere grote sporten om te benadrukken hoe schaars de plekken in de Formule 1 zijn. "We hebben een heel klein deelnemersveld. Als het de NFL is, denk je aan een selectie van 53 man. Bij voetbal denk je aan hoeveel mensen er meedoen. Als je naar de Formule 1 kijkt, hebben we letterlijk maar twintig of 22 stoeltjes en een leeftijdscategorie van negentien tot halverwege de veertig", legt Buscombe uit. Ze benadrukt dat de lat daardoor ongekend hoog ligt voor iedereen die een poging waagt. "Je moet uitzonderlijk goed zijn om op de grid te staan, zelfs in vergelijking met elke andere sport. Het instapniveau ligt dus hoger, denk ik. En dan komt het voor mij neer op de basis".

Daarbij sluit de strategie-analist zich aan bij de visie van Susie Wolff, de Managing Director van de F1 Academy. "Ik ben het volledig eens met alles wat Susie Wolff hierover zegt. Als je naar de percentages in de kartsport kijkt, is historisch gezien minder dan twee tot drie procent vrouw. Dus de kans om iemand te vinden die geweldig is, verklein je al met vijftig tegen één", rekent ze voor. Uit recente cijfers van augustus 2026 blijkt dat de vrouwelijke participatie in specifieke internationale kartprogramma's en grassroots-initiatieven inmiddels wel stijgt richting de dertig procent, al blijft het aandeel vrouwelijke licentiehouders aan de absolute top met vier procent nog achter.

F1 Academy en Lily Verstappen

Om die instroom te vergroten, is de F1 Academy in het leven geroepen met gerichte programma's voor jonge meiden. In deze klasse, waar in het huidige seizoen van 2026 de Britse Alisha Palmowski de ranglijst aanvoert, draait alles om het creëren van kansen en het bieden van professionele begeleiding aan vrouwelijk talent. "Het hele doel van de F1 Academy is om te laten zien dat deze sport voor beide geslachten toegankelijk is", verklaart Buscombe. Ze kijkt daarbij ook met een knipoog naar de toekomst en specifiek naar Lily Verstappen Piquet, de in 2025 geboren dochter van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen en Kelly Piquet. "Als je ernaar kijkt, over maximaal zestien jaar, als Lily het racen wil proberen, heeft ze behoorlijk goed DNA!".

Dat talent alleen niet altijd genoeg is als de financiële middelen ontbreken, ziet de voormalig Sauber-strateeg ook bij generatiegenoten. "Mijn goede vriend David Coulthard spreekt altijd over het feit dat zijn zus een groter natuurtalent was dan hij, maar zijn ouders hadden niet het geld om hen allebei te steunen. Hij is daar een enorme voorstander van", vertelt ze over de noodzaak van gelijke kansen in de vroege carrière. "Er is geen biologische reden die het tegenspreekt. Het heeft allemaal te maken met overtuiging. Je ziet dezelfde trend in de techniek. Het duurt maar één generatie om dat te veranderen".

Vooroordelen op de pitmuur

Niet alleen in de cockpit, maar ook aan de pitmuur moesten vrouwen in de autosport lang vechten tegen hardnekkige vooroordelen. Buscombe spreekt wat dat betreft uit eigen ervaring vanuit haar tijd bij topteams. "Er waren veel vraagtekens of ik als vrouwelijke strateeg te emotioneel zou zijn bij het nemen van beslissingen, wat nogal ironisch is als je teambazen de hele tijd met hun handen op tafel ziet slaan", blikt ze terug op haar beginjaren in de sport.

Inmiddels merkt de ambassadeur van het 'FIA Girls on Track'-project dat die mentaliteit in de paddock flink is veranderd. "Die discussie is nu volledig verdwenen. Niemand heeft het er meer over of een vrouwelijke race-ingenieur het wel of niet kan. Die gesprekken zijn verdwenen", stelt ze vast. Volgens haar draait het in de huidige generatie puur om kwaliteit en niet meer om geslacht. "Dat betekent dat het niet meer de vraag is of het überhaupt mogelijk is, maar of je goed genoeg bent om er te staan. Ik geloof echt dat de volgende generatie hoop brengt, want de kinderen die nu naar de Formule 1 kijken, zien een sport die in evenwicht is".

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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