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Antonelli, Hamilton, Verstappen

Antonelli wijst naar Verstappen en Hamilton: 'Werd er erg emotioneel van'

Antonelli, Hamilton, Verstappen — Foto: © IMAGO

Antonelli wijst naar Verstappen en Hamilton: 'Werd er erg emotioneel van'

Redactie
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Klassementsleider Kimi Antonelli beleeft nog altijd pas zijn tweede jaar in de koningsklasse. In die periode heeft hij al met veel helden mogen racen. Dat hij de startgrid met Max Verstappen en Lewis Hamilton mag delen, daar was hij de eerste keer toch wel redelijk beduusd van.

Voordat Antonelli in 2025 aansloot in de Formule 1, was de prijzenkast al aardig gevuld. In 2022 wist de jongeling het Italiaanse F4-kampioenschap te winnen, maar ook de ADAC Formule 4. Een jaar later volgde het Formula Regional Middle East Championship, maar ook de titelwinst in de Europese tak van de competitie. In 2024 werd er dan weliswaar naast de Formule 2-titel gegrepen, die naar Gabriel Bortoleto ging, maar Toto Wolff vond de jongeling een jaar later rijp voor de koningsklasse.

Antonelli blikt terug op debuut

Antonelli moet zichzelf zo nu en dan nog in zijn arm knijpen en onthult bij GQ wie zijn grote idool is: "Ayrton is altijd mijn idool geweest, en ik denk dat dat altijd zo zal blijven." Toch heeft hij in zijn jongere jaren vooral naar de huidige kampioenen gekeken: "Opgroeiend waren de coureurs naar wie ik opkeek zeker Lewis Hamilton en Max Verstappen." Afgelopen seizoen maakte hij dan zijn debuut in de sport: "De eerste keer dat ik op de baan was met hen was echt emotioneel… het kostte me even om het te verwerken. Dit zijn de momenten die je een leven lang bijblijven."

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