Antonelli wijst naar Verstappen en Hamilton: 'Werd er erg emotioneel van'
Antonelli wijst naar Verstappen en Hamilton: 'Werd er erg emotioneel van'Maak ons je Google-favoriet
Klassementsleider Kimi Antonelli beleeft nog altijd pas zijn tweede jaar in de koningsklasse. In die periode heeft hij al met veel helden mogen racen. Dat hij de startgrid met Max Verstappen en Lewis Hamilton mag delen, daar was hij de eerste keer toch wel redelijk beduusd van.
Voordat Antonelli in 2025 aansloot in de Formule 1, was de prijzenkast al aardig gevuld. In 2022 wist de jongeling het Italiaanse F4-kampioenschap te winnen, maar ook de ADAC Formule 4. Een jaar later volgde het Formula Regional Middle East Championship, maar ook de titelwinst in de Europese tak van de competitie. In 2024 werd er dan weliswaar naast de Formule 2-titel gegrepen, die naar Gabriel Bortoleto ging, maar Toto Wolff vond de jongeling een jaar later rijp voor de koningsklasse.
Antonelli blikt terug op debuut
Antonelli moet zichzelf zo nu en dan nog in zijn arm knijpen en onthult bij GQ wie zijn grote idool is: "Ayrton is altijd mijn idool geweest, en ik denk dat dat altijd zo zal blijven." Toch heeft hij in zijn jongere jaren vooral naar de huidige kampioenen gekeken: "Opgroeiend waren de coureurs naar wie ik opkeek zeker Lewis Hamilton en Max Verstappen." Afgelopen seizoen maakte hij dan zijn debuut in de sport: "De eerste keer dat ik op de baan was met hen was echt emotioneel… het kostte me even om het te verwerken. Dit zijn de momenten die je een leven lang bijblijven."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Nicholas haalt schouders op over 'tankslapper': 'Laat hij gewoon weer van zich afglijden'
- 1 uur geleden
'Wolff heeft een grote rommel bij Mercedes voorkomen door Verstappen niet aan te trekken'
- 28 augustus 2026 13:20
- 3
Salarissen F1: dit is het verschil in salaris tussen Verstappen en WK-leider Antonelli
- Gisteren 08:59
- 1
Ferrari krijgt dringend advies: 'Steun Lewis Hamilton onvoorwaardelijk voor wereldtitel'
- 28 augustus 2026 20:01
- 17
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Windsor over reden achter contractverlenging Verstappen: "Dat is voor Max belangrijker"
Stella ontmaskert 'geldgebrek' Mercedes met speciale regelgevingstruc voor 2027
BREAKING: Norris verlengt voor meerdere jaren bij F1-team McLaren
Crashfoto's Verstappen onthullen nieuwe technische ontwikkeling op Red Bull RB22
Net binnen
Antonelli wijst naar Verstappen en Hamilton: 'Werd er erg emotioneel van'
- 51 minuten geleden
Nicholas haalt schouders op over 'tankslapper': 'Laat hij gewoon weer van zich afglijden'
- 1 uur geleden
Steiner zag Verstappen een zeldzame fout maken: "Het boeit hem gewoon niet"
- 2 uur geleden
Windsor over reden achter contractverlenging Verstappen: "Dat is voor Max belangrijker"
- 3 uur geleden
Sergio Pérez luidt de noodklok bij Cadillac: 'We boeken de laatste races geen vooruitgang'
- Vandaag 14:01
Negentienjarige Antonelli maakt indruk met "enorme volwassenheid" in de Formule 1
- Vandaag 12:59
Veel gelezen
Strafpunten F1: Colapinto, Lindblad en Lawson het bokje na Dutch GP op Zandvoort
- 27 augustus
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
'Red Bull trekt de portemonnee en wil Verstappen vijf jaar langer aan zich binden'
- 18 augustus
Verstappen en Piquet genieten van zomerzon tijdens F1-stop
- 12 augustus
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus
Verstappen geniet van zomerstop en duikt op in vakantiekiekjes van collega
- 11 augustus