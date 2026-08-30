Hoewel Red Bull-ambassadeur Calum Nicholas ook wel verbaasd was over de klapper van Max Verstappen, stelt hij tegelijkertijd dat de Nederlander er niet mee zit. Verstappen 'laat het van zich afglijden' en zal er in Monza weer staan, zo verwacht Nicholas in de Talking Bull-podcast.

De voormalig monteur zag vooral een ongelukkig voorval: "Vanuit zijn perspectief denk ik echt niet dat hij hier veel aan had kunnen doen. Je raakt een klein nat stuk, iets wat je niet verwacht. Je zit op het gas en voor je het weet, sta je daar in de muur. Dus echt heel ongelukkig. En het is ook zo zeldzaam om dit te zien, toch? Het komt bij Max maar zelden voor en iedere keer als het gebeurt, overvalt het me toch een beetje. Ik ben er niet op voorbereid om dit soort fouten van hem te zien."

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'Verstappen laat crash van zich afglijden'

Toch verwacht hij niet dat Verstappen ermee zit, hoewel hij wel zal balen dat het Oranje Legioen al snel was uitgespeeld in Zandvoort: "Dat is racen. Hij zal het gewoon van zich af laten glijden, even naar zijn familie gaan en daarna de draad weer oppakken om in Monza weer te gaan racen."

Gevolgen budgetcap

Wel stelt Nicholas dat er gevolgen zijn voor de budgetcap. "Als je een paar van dit soort incidenten hebt gehad, en we zijn nu iets over de helft van het seizoen, dan hoop je natuurlijk dat de kosten ruim binnen het budget vallen dat je daarvoor hebt gereserveerd. Natuurlijk kunnen er crashes zijn die je meer geld kosten. Dan kijk je later in het seizoen waar je precies staat", zo legt hij uit. Het kan leiden tot bezuinigingen: "Wanneer je vervolgens nieuwe onderdelen introduceert, hoop je vooral dat je niet op het punt komt dat je zoveel schade hebt gehad dat je moet gaan bezuinigen op dingen waar je eigenlijk geld aan had willen uitgeven om competitief te blijven."

Toch ziet hij Red Bull nog lang niet op dat punt zitten: "Ik kan me voorstellen dat we nog lang niet op dat punt zijn. Zoals ik zei, dit is iets waar je in je budget voor het hele jaar rekening mee houdt. Dus hopelijk blijven we gewoon op schema."

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