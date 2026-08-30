Sergio Pérez heeft zijn teleurstelling geuit over de recente ontwikkelingen bij het Formule 1-team van Cadillac. De Mexicaanse coureur stelt dat de Amerikaanse renstal stagneert en gedurende de afgelopen wedstrijden geen stap vooruit heeft gezet. Dat liet hij weten in de podcast Beyond the Grid.

Het debuutseizoen van Cadillac verloopt tot dusver moeizaam. Na twaalf verreden Grands Prix staat de formatie van eigenaar Dan Towriss en kersvers teambaas Marcin Budkowski nog altijd op nul WK-punten, wat resulteert in de elfde en laatste plaats in het constructeurskampioenschap. Hoewel de verwachtingen voor de nieuwkomer op voorhand niet hooggespannen waren, valt de huidige vorm de ervaren coureur zwaar.

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'We staan een beetje stil'

Tijdens de meest recente race in Zandvoort kwam de routinier niet verder dan de vijftiende positie. In de podcast steekt hij zijn frustratie over de uitblijvende progressie niet onder stoelen of banken. "Er heerst de laatste paar races veel teleurstelling omdat we geen vooruitgang hebben geboekt. We zijn niet beter geworden. Aangezien we een nieuw team zijn, is dat juist wat we zouden moeten doen, elke keer weer", aldus Pérez. "De laatste paar races stonden we een beetje stil en daarom moesten we onze werkwijze onder de loep nemen. Het is duidelijk dat we, als nieuw team, voortdurend veel nieuwe dingen leren".

Meer dan alleen een coureur

Ondanks de tegenvallende resultaten en de vele uitvalbeurten van de MAC-26, heeft de ex-coureur van Red Bull Racing geen spijt van het zetten van zijn handtekening. "Natuurlijk wil ik kampioenschappen winnen en vooraan meedoen", benadrukt hij. "Ook als die kans zich niet voordoet, dan is Cadillac iets wat me enorm motiveert. Het is namelijk net alsof we een team helemaal vanaf nul opbouwen en in feite vanaf de laatste plaats beginnen om te zien hoe ver we samen kunnen komen. Ik heb het gevoel dat ik hier veel meer ben dan alleen een coureur. Ze luisteren goed naar mij over allerlei zaken, over ontwikkeling en zo. Slechts een paar coureurs krijgen dat in hun carrière en het is de eerste keer dat ik dit mag meemaken".

Aansluiting vinden

De teamgenoot van Valtteri Bottas blijft hoopvol dat het tij op korte termijn te keren is, mogelijk al tijdens de naderende Grand Prix van Italië op Monza. "Als we de belasting van de auto, onze rijstijl en nog veel meer dingen verbeteren, rijden we ineens niet meer zo ver achter", legt de coureur uit. "We staan weliswaar achteraan, maar een halve seconde of een seconde maakt in dit stadium een wereld van verschil. Ik heb het gevoel dat het voor ons, als nieuw team, binnen ons bereik ligt. Het is mogelijk"

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