Pérez grapt over exitclause Verstappen: 'Max, vertel het me'

Sergio Pérez heeft voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Zandvoort voor de nodige hilariteit gezorgd toen Max Verstappen werd gevraagd naar de geheime details van zijn nieuwe verbintenisi. De viervoudig wereldkampioen kondigde op donderdag 20 augustus officieel aan dat hij zijn contract bij Red Bull Racing heeft verlengd tot het einde van 2030, maar over eventuele ontsnappingsclausules liet de Nederlander niets los.

Toen de pers bleef aandringen op openheid over de sportieve voorwaarden, besloot zijn voormalige teamgenoot Sergio Perez zich er met een grote glimlach mee te bemoeien. De Mexicaan pakte speels de microfoon om de Nederlander uit te horen, waarna Verstappen gevat reageerde en beloofde de clausules pas later tijdens een etentje te verklappen.

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Geheime afspraken en een belofte aan Perez

Tijdens de drukbezochte persconferentie op het circuit van Zandvoort werd Verstappen direct geconfronteerd met vragen over de specifieke prestatieclausules in zijn nieuwe contract tot en met 2030. De Limburger liet direct weten dat hij niet van plan is om inzage te geven in de afspraken: "Ik bedoel, ik heb nooit iets bekendgemaakt over wat er in mijn contract staat. Ja, dat blijft zo," reageerde Verstappen resoluut.

Vanaf de stoel naast hem haakte Perez direct in op de nieuwsgierigheid in de zaal. "Doe maar, voor mij," grapte de Mexicaan via de microfoon in een poging om Verstappen alsnog aan het praten te krijgen. De Nederlander kon een lach niet onderdrukken en diende zijn oud-collega direct van repliek: "Weet je, Checo, ik vertel het je later wel, tijdens een etentje of zo," reageerde Verstappen met een knipoog.

Beweegredenen achter contractverlenging tot 2030

Ondanks de luchtige grapjes benadrukte de Red Bull-coureur dat hij een zeer weloverwogen beslissing heeft genomen over zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. De verlenging van twee seizoenen bovenop zijn eerdere verbintenis tot eind 2028 zorgde voor rust bij de coureur. "Het hele proces was in ieder geval niet stressvol en ik denk dat het de juiste keuzes was," legde Verstappen uit.

Verstappen gaf daarbij toe dat het vooral een persoonlijke afweging was of hij zijn verblijf in de Formule 1 wel wilde voortzetten. "Ik voel me heel goed binnen het team en we hebben er veel vertrouwen in dat we de komende jaren, laten we zeggen, weer terug aan de top kunnen komen. Mijn keuze ging er vooral om of überhaupt door wilde gaan in de Formule 1. Maar ja, regels worden langzaamaan wat beter en laten we zeggen, ik ben bereid ermee te leven."

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