Verstappen nauwelijks te zien op eerste beelden nieuw seizoen Drive to Survive
Verstappen nauwelijks te zien op eerste beelden nieuw seizoen Drive to SurviveMaak ons je Google-favoriet
De Formule 1 heeft aangekondigd wat eigenlijk wel in de lijn der verwachting lag, namelijk dat seizoen 9 van Drive to Survive komend jaar op Netflix wordt uitgebracht. Toch zijn er een heleboel fans die wat vreemd hebben opgekeken van het bericht, want Max Verstappen is bijna niet te zien. Een getraind oog ziet de viervoudig kampioen echter wel achter Charles Leclerc zitten, maar op de socials zijn er toch wel verontwaardigde reacties.
Drive to Survive verscheen in 2019 voor het eerst op Netflix en was direct een hit. Vooral in de Verenigde Staten was het een laagdrempelige manier om kennis te maken met de Formule 1. Toch is er ook kritiek gekomen op de serie, want zeker in de eerste paar seizoenen namen de producers toch wel een loopje met de waarheid. Zo wordt er soms geknipt en geplakt in de beelden om een rivaliteit te creëren die in werkelijkheid niet bestaat.
Verstappen maar moeilijk te zien
Desondanks is de serie populair en hoewel het eigenlijk geen verrassing is, bevestigde de Formule 1 dat seizoen 9 komend jaar ook weer zal uitkomen. Toch was dat voor veel fans niet het meest opvallende. Zo is Max Verstappen, toch wel één van de grote smaakmakers van de koningsklasse, verstopt achter Leclerc.
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