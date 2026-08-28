'Wolff heeft een grote rommel bij Mercedes voorkomen door Verstappen niet aan te trekken'

Volgens voormalig Formule 1-teammanager en huidig analist Peter Windsor zal Mercedes geen spijt krijgen van het besluit om Max Verstappen niet aan te trekken. De Brit stelt dat teambaas Toto Wolff de juiste keuze heeft gemaakt door vast te houden aan het huidige rijdersduo, bestaande uit George Russell en Kimi Antonelli. Dat laat hij weten in een livestream op zijn eigen kanaal.

De discussie rondom de rijdersbezetting van de Duitse renstal is onlangs gaan liggen, nadat Verstappen zijn contract bij Red Bull Racing verlengde tot en met het einde van 2030. Mercedes koos op zijn beurt voor continuïteit met Russell en de twintigjarige Antonelli, die momenteel met 242 punten het wereldkampioenschap aanvoert. Windsor benadrukt dat het binnenhalen van een topcoureur niet alleen om pure snelheid draait, maar ook om de dynamiek tussen de twee rijders. "Al dit drama op de baan begint met de keuze van coureurs", stelt de analist, die complimenten uitdeelt aan de teambaas. "Ik denk dat Toto Wolff in dat opzicht heel goed werk heeft geleverd. Echt waar!"

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Interne dynamiek

Windsor was in het verleden kritisch op de keuzes van Wolff, met name toen Valtteri Bottas aan de kant werd geschoven voor Russell. De komst van de jonge Brit veranderde destijds de interne dynamiek, wat volgens de journalist nadelig uitpakte voor Lewis Hamilton. "Op dat moment stelde ik zijn beslissing om Bottas te lozen en George te halen zwaar ter discussie", blikt hij terug. "Ik voorspelde dat het geen goede zaak voor Lewis zou zijn. Uiteindelijk dreef het hem weg bij het team. Als ze Bottas hadden gehouden, was hij misschien niet vertrokken bij Mercedes", aldus Windsor. Inmiddels ziet hij dat de Oostenrijkse teambaas hiervan heeft geleerd. "Toto is gerijpt", stelt hij vast.

De huidige balans bij Mercedes is volgens Windsor uitstekend, waarbij Antonelli een sleutelrol speelt. De Italiaanse leider in het wereldkampioenschap is volledig gevormd binnen de filosofie van het team. "Hij heeft zoveel vertrouwen en geloof in Antonelli gelegd. Het is zijn coureur vanaf de wieg", zegt de analist over de investering van Wolff. Daarbij fungeert zijn meer ervaren teamgenoot als de perfecte graadmeter. "George is een geweldig contrapunt voor Kimi. Als je Kimi hebt, kun je iemand als George in de andere auto hebben, omdat Kimi gevormd is in de manier waarop dingen correct gedaan moeten worden", legt Windsor uit.

Rommeltje voorkomen

Hoewel de viervoudig wereldkampioen van Red Bull sportief gezien een enorme verleiding had kunnen zijn, gelooft Windsor dat zijn komst vooral voor onrust had gezorgd. "Als Max echt een serieuze optie was voor Mercedes, dan alle credits voor Toto dat hij die optie niet heeft genomen", oordeelt de voormalig teammanager. "Ik denk dat ze hem niet nodig hadden. Het zou alleen maar een rommeltje hebben gemaakt bij Mercedes als ze Max en Antonelli daar hadden gehad", verklaart hij. Dat de coureurs het buiten de baan goed met elkaar kunnen vinden, verandert daar volgens hem weinig aan. "Zelfs al is het WhatsAppen ongetwijfeld heel goed", voegt hij toe, waarna hij verduidelijkt dat hij die communicatie "metaforisch" bedoelt.

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