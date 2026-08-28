close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lawson at Zandvoort

Lawson keert terug in de Red Bull-cockpit voor belangrijke test

Lawson at Zandvoort — Foto: © IMAGO

Lawson keert terug in de Red Bull-cockpit voor belangrijke test

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

Liam Lawson heeft namens Red Bull Racing deelgenomen aan een officiële Pirelli-bandentest op het circuit van Mugello. De vaste coureur van Racing Bulls kroop in Italië achter het stuur van de RB22 om data te verzamelen voor de droogweerbanden van 2027. Deze testkilometers volgen kort na het raceweekend in Zandvoort, waar de coureur onverwachts moest invallen voor de geblesseerde Isack Hadjar.

Tijdens de eerste testdag op Mugello nam de tijdelijke vervanger van Hadjar liefst 116 ronden voor zijn rekening, wat neerkomt op een totale afstand van 608 kilometer. De focus van het Oostenrijkse topteam lag daarbij specifiek op het evalueren van de hardere C2-compound voor het aankomende kalenderjaar. Naast de formatie uit Milton Keynes kwamen ook McLaren en Audi in actie op het Italiaanse asfalt. Op de tweede testdag droeg de coureur het stuur over aan reserverijder Ayumu Iwasa, die het testwerk voor Red Bull Racing mocht afronden.

Sterke invalbeurt in Zandvoort

De bandentest vormt een vervolg op een bewogen week voor de nummer negen in het huidige wereldkampioenschap. Vanwege een polsblessure die Hadjar tijdens de zomerstop opliep, werd Lawson vlak voor de Grand Prix van Nederland opgeroepen om plaats te nemen naast Max Verstappen. De invalbeurt bij het hoofdteam verliep succesvol: de coureur kwalificeerde zich als achtste op slechts 0,115 seconde van Verstappen en wist de race uiteindelijk als zevende af te sluiten. Daarmee scoorde de vaste teamgenoot van Arvid Lindblad direct zijn eerste punten voor Red Bull Racing. Tijdens zijn afwezigheid bij Racing Bulls werd zijn vaste stoeltje tijdelijk overgenomen door Yuki Tsunoda.

Onzekerheid richting Monza

Het is momenteel nog de vraag wie er volgende week tijdens de Grand Prix van Italië in de tweede Red Bull-bolide zal stappen. De verwachting is dat Hadjar tijdig hersteld zal zijn om zijn rentree te maken op het Autodromo Nazionale Monza. Mocht de polsblessure van de vaste rijder echter nog niet volledig genezen zijn, dan blijft Lawson op stand-by staan om opnieuw in te vallen. 

Gerelateerd

Red Bull Racing Liam Lawson

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Wolff heeft een grote rommel bij Mercedes voorkomen door Verstappen niet aan te trekken'

'Wolff heeft een grote rommel bij Mercedes voorkomen door Verstappen niet aan te trekken'

  • 1 uur geleden
Márquez legt advies aan Hadjar uit: "Blessure verergeren kan je leven veranderen"

Márquez legt advies aan Hadjar uit: "Blessure verergeren kan je leven veranderen"

  • Gisteren 20:54
  • 1
Hoe Mercedes Verstappen flink benadeelt door zelf geen upgrades te ontwikkelen

Hoe Mercedes Verstappen flink benadeelt door zelf geen upgrades te ontwikkelen

  • Gisteren 15:06
  • 5
F1-grid voor seizoen 2027: twaalf van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

F1-grid voor seizoen 2027: twaalf van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

  • Vandaag 08:01
Crashfoto's Verstappen onthullen nieuwe technische ontwikkeling op Red Bull RB22

Crashfoto's Verstappen onthullen nieuwe technische ontwikkeling op Red Bull RB22

  • Vandaag 06:57
  • 1
FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen

FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen

  • 26 augustus 2026 17:36
  • 9

Net binnen

14:01
Buscombe over mogelijke Mercedes-exit Russell: 'Zou enorme stoelendans ontketenen'
13:20
'Wolff heeft een grote rommel bij Mercedes voorkomen door Verstappen niet aan te trekken'
12:41
Russell moet rol van tweede viool accepteren na Verstappen-geruchten: "Ik weet het zeker"
12:24
Lando Norris krijgt eigen docuserie op Prime Video: 'Kijkje buiten de baan'
12:00
Van Hoepen bevestigt F2-zitje en heeft grote plannen: "In 2028 fulltime Formule 1"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Crashfoto's Verstappen onthullen nieuwe technische ontwikkeling op Red Bull RB22 Crashfoto's na Dutch GP

Crashfoto's Verstappen onthullen nieuwe technische ontwikkeling op Red Bull RB22

Vandaag 06:57 1
Hoe Mercedes Verstappen flink benadeelt door zelf geen upgrades te ontwikkelen Mercedes met strategische zet

Hoe Mercedes Verstappen flink benadeelt door zelf geen upgrades te ontwikkelen

Gisteren 15:06 5
FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen Red Bull Ford blijkt benchmark

FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen

26 augustus 2026 17:36 9
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap Recap

'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap

25 augustus 2026 21:44 1
Ontdek het op Google Play
x