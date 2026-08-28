Lawson keert terug in de Red Bull-cockpit voor belangrijke test
Lawson keert terug in de Red Bull-cockpit voor belangrijke testMaak ons je Google-favoriet
Liam Lawson heeft namens Red Bull Racing deelgenomen aan een officiële Pirelli-bandentest op het circuit van Mugello. De vaste coureur van Racing Bulls kroop in Italië achter het stuur van de RB22 om data te verzamelen voor de droogweerbanden van 2027. Deze testkilometers volgen kort na het raceweekend in Zandvoort, waar de coureur onverwachts moest invallen voor de geblesseerde Isack Hadjar.
Tijdens de eerste testdag op Mugello nam de tijdelijke vervanger van Hadjar liefst 116 ronden voor zijn rekening, wat neerkomt op een totale afstand van 608 kilometer. De focus van het Oostenrijkse topteam lag daarbij specifiek op het evalueren van de hardere C2-compound voor het aankomende kalenderjaar. Naast de formatie uit Milton Keynes kwamen ook McLaren en Audi in actie op het Italiaanse asfalt. Op de tweede testdag droeg de coureur het stuur over aan reserverijder Ayumu Iwasa, die het testwerk voor Red Bull Racing mocht afronden.
Sterke invalbeurt in Zandvoort
De bandentest vormt een vervolg op een bewogen week voor de nummer negen in het huidige wereldkampioenschap. Vanwege een polsblessure die Hadjar tijdens de zomerstop opliep, werd Lawson vlak voor de Grand Prix van Nederland opgeroepen om plaats te nemen naast Max Verstappen. De invalbeurt bij het hoofdteam verliep succesvol: de coureur kwalificeerde zich als achtste op slechts 0,115 seconde van Verstappen en wist de race uiteindelijk als zevende af te sluiten. Daarmee scoorde de vaste teamgenoot van Arvid Lindblad direct zijn eerste punten voor Red Bull Racing. Tijdens zijn afwezigheid bij Racing Bulls werd zijn vaste stoeltje tijdelijk overgenomen door Yuki Tsunoda.
Onzekerheid richting Monza
Het is momenteel nog de vraag wie er volgende week tijdens de Grand Prix van Italië in de tweede Red Bull-bolide zal stappen. De verwachting is dat Hadjar tijdig hersteld zal zijn om zijn rentree te maken op het Autodromo Nazionale Monza. Mocht de polsblessure van de vaste rijder echter nog niet volledig genezen zijn, dan blijft Lawson op stand-by staan om opnieuw in te vallen.
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