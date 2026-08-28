Volgens McLaren-coureur Oscar Piastri heeft hij zich geen moment zorgen gemaakt over de geruchten dat Max Verstappen mogelijk de overstap naar zijn team zou maken. De Australiër stelt dat de situatie rondom de Nederlander geen invloed op hem had en dat hij zich volledig focust op zijn eigen positie binnen het team. Dat laat de negenvoudig Grand Prix-winnaar weten tegenover onder andere RacingNews365.

De afgelopen tijd werd de 28-jarige Verstappen veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar de concurrentie. Waar Mercedes aanvankelijk de meest logische bestemming leek, werd later ook McLaren genoemd als mogelijke nieuwe werkgever voor de viervoudig wereldkampioen. In dat hypothetische scenario zouden coureurs als Piastri of Mercedes-rijder George Russell mogelijk plaats moeten maken, al voelde ook Russell zich naar verluidt niet bedreigd. Inmiddels is de rust in de paddock wedergekeerd: in aanloop naar de Grand Prix van Nederland werd bekendgemaakt dat Verstappen zijn contract bij Red Bull Racing heeft verlengd tot en met het einde van 2030.

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Geen invloed op eigen positie

Piastri benadrukt dat de geruchtenstroom rondom de Red Bull-coureur hem koud liet. "Ik heb me er nooit echt zorgen over gemaakt", vertelt hij aan de aanwezige media. De McLaren-rijder zag geen reden tot paniek over zijn eigen toekomst binnen de koningsklasse. "Vanuit mijn positie bezien, heeft het niet echt iets met mij te maken", aldus Piastri.

Succesvolle samenwerking

Gevraagd naar zijn eigen toekomst op de lange termijn bij de renstal uit Woking, blikt de coureur liever terug op wat er al is bereikt. "Ik denk dat we een goede eerste drie, of drieënhalf jaar samen hebben gehad", stelt Piastri, die tot nu toe negen keer een Grand Prix wist te winnen. "Natuurlijk hebben we op verschillende momenten uitdagingen gekend, maar als je kijkt naar mijn carrière en de positie waarin ik heb mogen verkeren, om twee constructeurskampioenschappen te winnen, te vechten voor een coureurskampioenschap en races of sprints te winnen in de eerste drie jaar van mijn carrière, dan heeft McLaren me al ongelooflijke kansen geboden", legt hij uit.

Beste plek voor succes

Zowel Piastri als teamgenoot Lando Norris zijn inmiddels officieel bevestigd voor het Formule 1-seizoen van 2027, waardoor de line-up van McLaren voorlopig intact blijft. Piastri ziet dan ook geen enkele reden om verder te kijken. "Ik ben erg blij met waar ik zit en uiteindelijk hebben ze veel voor me gedaan. We hebben een geweldige relatie", vervolgt de Australiër. "Uiteindelijk wil je op de beste plek zitten voor succes en op dit moment heb ik het gevoel dat McLaren daar absoluut de beste plek voor is", sluit hij af.

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