Dubbelman over maatregelen in tumultueus 2021: 'Konden niet in FIA-kleding rondlopen'
Dubbelman over maatregelen in tumultueus 2021: 'Konden niet in FIA-kleding rondlopen'Maak ons je Google-favoriet
Claire Dubbelman, de voormalig plaatsvervangend wedstrijdleider, stelt dat medewerkers van de FIA tijdens het beladen Formule 1-seizoen van 2021 genoodzaakt waren om in burgerkleding de circuits te verlaten. De huidige medewerker van de Saudische autosportbond benadrukt dat de veiligheid van het personeel destijds niet gegarandeerd kon worden zolang zij hun officiële uniform droegen.
De felle titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton leidde dat jaar tot een ongekende golf van agressie richting de internationale autosportfederatie. Zowel de wedstrijdleiding, toen nog met Michael Masi aan het hoofd, als de stewards werden veelvuldig het doelwit van online intimidatie en bedreigingen na controversiële beslissingen op de baan. Hoewel Dubbelman op dat moment nog niet in de Formule 1 werkte, kreeg zij in de opstapklassen direct met de grimmige sfeer te maken.
Veiligheid van personeel niet gegarandeerd
"Zeker in 2021, toen deed ik zelf nog geen Formule 1. Toen deed ik nog Formule 2 en Formule 3, maar je loopt wel in een FIA-uniform rond", blikt Dubbelman terug bij FastForward. De eerste vrouw met een FIA-superlicentie voor wedstrijdleiders herinnert zich de specifieke maatregelen rondom de raceweekenden. "Ik heb wel evenementen gehad dat we neutrale straatkleren mee moesten nemen naar het circuit. Als de race afgelopen was, moesten we in onze normale kleren het circuit af, want anders konden ze onze veiligheid niet garanderen", aldus Dubbelman.
Sinds de gebeurtenissen van vijf jaar geleden heeft de FIA de protocollen voor officials en medewerkers aanzienlijk aangescherpt. Onder leiding van president Mohammed Ben Sulayem is de campagne 'United Against Online Abuse' gelanceerd en zet de bond inmiddels geavanceerde AI-software in om online haatberichten in real-time te detecteren. Daarnaast is de regelgeving aangepast, waardoor wangedrag richting officials direct kan leiden tot ernstigere straffen in plaats van enkel geldboetes.
Naast de bescherming tegen intimidatie is er recent ook meer aandacht gekomen voor de fysieke en mentale gezondheid van het operationele personeel. Zo is er onder andere een speciale gids gepubliceerd om officials te helpen bij de psychologische impact van zware ongevallen.
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