VIDEO | 'Hamilton was echt pissig door Ferrari, maar dat is juist mooi om te zien'
VIDEO | 'Hamilton was echt pissig door Ferrari, maar dat is juist mooi om te zien'Maak ons je Google-favoriet
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.
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In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en F1-paddockverslaggever Jan Bolscher.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
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