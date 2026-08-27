'Bono' vergeet tijdens Dutch GP even wie hij moet aanspreken: 'Oké Lew...'
'Bono' vergeet tijdens Dutch GP even wie hij moet aanspreken: 'Oké Lew...'Maak ons je Google-favoriet
Race-engineer Peter Bonnington moet zo nu en dan nog altijd even wennen dat hij niet Lewis Hamilton meer bijstaat, maar Kimi Antonelli. Tijdens de Dutch Grand Prix kwam 'Bono' met een opdracht, maar vergat hij even dat Antonelli tegenwoordig 'zijn' coureur is.
Hamilton en Bono, het was jarenlang een succesduo bij Mercedes. Het valt in de categorie van succesvolle samenwerkingen, zoals bijvoorbeeld Sebastian Vettel en Guillaume "Rocky" Rocquelin, maar ook Michael Schumacher en Ross Brawn of bijvoorbeeld Max Verstappen en Gianpiero Lambiase. Daar waar Hamilton in 2025 vertrok naar Ferrari, bleef 'Bono' bij Mercedes achter en zo nu en dan vervalt de Engelse engineer in oude gewoonten.
Foutje
Tijdens de Grand Prix van Nederland moest Antonelli het tempo gaan opvoeren en daarbij vooral de concentratie weer terugpakken. Een boodschap die normaliter een koud kunstje is voor Bonnington. Toch was 'Bono' even vergeten wie er ook alweer in de wagen zat, al herpakte hij zichzelf vrij snel. "Gewoon focussen Lew... Gewoon focussen Kimi", zo klonk het halverwege de race op de boordradio.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
'Straffen Verstappen niet uitgesloten door schade', Red Bull benadeeld na FIA-onderzoek | GPFans Recap
- Gisteren 21:45
Hamilton klaar met Ferrari na gestuntel in Zandvoort: "We hadden helemaal geen pech!"
- 23 augustus 2026 20:00
- 16
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Hoe Mercedes Verstappen flink benadeelt door zelf geen upgrades te ontwikkelen
FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
Mercedes bevestigt niet alleen forse straf voor Antonelli, maar ook voor Russell
Net binnen
'Datum voor nieuwe F1-seizoensfinale staat vast: Imola later dan verwacht'
- 39 minuten geleden
Hoe Mercedes Verstappen flink benadeelt door zelf geen upgrades te ontwikkelen
- 1 uur geleden
FIA stelt uitspraak in zaak-Gasly uit: Red Bull en McLaren wachten af
- 2 uur geleden
Hadjar over contact met Márquez vanwege blessure: 'Fijn om van coureur te horen'
- 2 uur geleden
- 2
Alpine maakt line-up voor 2027 bekend: Colapinto blijft naast Gasly
- 3 uur geleden
'Bono' vergeet tijdens Dutch GP even wie hij moet aanspreken: 'Oké Lew...'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Colapinto, Lindblad en Lawson het bokje na Dutch GP op Zandvoort
- Vandaag 08:01
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
'Red Bull trekt de portemonnee en wil Verstappen vijf jaar langer aan zich binden'
- 18 augustus
Piquet deelt vakantiekiekjes met Verstappen en dochter Lily
- 9 augustus
Verstappen en Piquet genieten van zomerzon tijdens F1-stop
- 12 augustus
Verstappen geniet van zomerstop en duikt op in vakantiekiekjes van collega
- 11 augustus