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Kimi, Bono, Hamilton, socials

'Bono' vergeet tijdens Dutch GP even wie hij moet aanspreken: 'Oké Lew...'

Kimi, Bono, Hamilton, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

'Bono' vergeet tijdens Dutch GP even wie hij moet aanspreken: 'Oké Lew...'

Redactie
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Race-engineer Peter Bonnington moet zo nu en dan nog altijd even wennen dat hij niet Lewis Hamilton meer bijstaat, maar Kimi Antonelli. Tijdens de Dutch Grand Prix kwam 'Bono' met een opdracht, maar vergat hij even dat Antonelli tegenwoordig 'zijn' coureur is.

Hamilton en Bono, het was jarenlang een succesduo bij Mercedes. Het valt in de categorie van succesvolle samenwerkingen, zoals bijvoorbeeld Sebastian Vettel en Guillaume "Rocky" Rocquelin, maar ook Michael Schumacher en Ross Brawn of bijvoorbeeld Max Verstappen en Gianpiero Lambiase. Daar waar Hamilton in 2025 vertrok naar Ferrari, bleef 'Bono' bij Mercedes achter en zo nu en dan vervalt de Engelse engineer in oude gewoonten.

Foutje

Tijdens de Grand Prix van Nederland moest Antonelli het tempo gaan opvoeren en daarbij vooral de concentratie weer terugpakken. Een boodschap die normaliter een koud kunstje is voor Bonnington. Toch was 'Bono' even vergeten wie er ook alweer in de wagen zat, al herpakte hij zichzelf vrij snel. "Gewoon focussen Lew... Gewoon focussen Kimi", zo klonk het halverwege de race op de boordradio.

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