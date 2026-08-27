De FIA heeft ook de tweede periode van de ‘Additional Development and Upgrade Opportunities’ afgerond en daarbij is duidelijk geworden dat Red Bull Ford opnieuw niets mag ontwikkelen. Toch zijn er nog wel kansen voor het Oostenrijkse team, want de derde periode is inmiddels ook begonnen.

Het ADUO-systeem is in het leven geroepen om een situatie zoals in 2014 te voorkomen. Destijds had Mercedes een bom van een motor gebouwd, waarbij de concurrentie geen schijn van kans had. De achterstanden waren simpelweg te groot en pas enkele jaren later konden de rivalen het gat enigszins dichten. Met het ADUO-systeem wordt de krachtigste krachtbron uitgesloten van ontwikkelingen, zodat rivalen de achterstand kunnen wegwerken. Wél is er een opmerkelijke meetmethode. Zo bestaat de huidige power unit uit diverse onderdelen, maar wordt de index alleen bepaald door de verbrandingsmotor. Red Bull Ford zou daarvan de beste hebben gebouwd, maar kan dus niet verbeteren op de andere onderdelen, zoals bijvoorbeeld de elektromotor.

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Extra ontwikkelingsgeld

Op basis van de eerste twee periodes van de ADUO krijgt Mercedes de minste ontwikkeling. De verbrandingsmotor valt in de categorie die 2 tot 4 procent achterloopt op Red Bull Ford. Artikel E4.1.1.t van het Formule 1-reglement van 2026 beschrijft dat Mercedes daarom maximaal 3 miljoen dollar extra krijgt aan ontwikkelingsgeld om de boel te verbeteren. Audi, Ferrari en Honda lopen allemaal meer dan vier procent achter en zij mogen maximaal 4,65 miljoen dollar extra investeren in de krachtbron.

ADUO3

Toch is er ook weer een nieuw meetmoment: "Mercedes mag in 2026 één extra homologatie van de power unit doorvoeren en in 2027 nog één. Audi, Ferrari en Honda mogen in 2026 twee extra homologaties uitvoeren en in 2027 nog eens twee, als gevolg van de analyse van de eerste twee periodes. De derde ADUO-meetperiode heeft betrekking op de races 12 tot en met 18, van Nederland tot en met Mexico-Stad."

Mercedes will be allowed one additional PU homologation in 2026 and another one in 2027. Audi, Ferrari and Honda will be allowed 2 additional homologations in 2026 and 2 in 2027, as a result of the first two periods analysis.



The third ADUO review period will cover Races… pic.twitter.com/Yw94JsOPrJ — FIA (@fia) August 26, 2026

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