'Ferrari kondigt bij thuisrace op Monza groot nieuws aan over Hamilton'

Ferrari en Lewis Hamilton staan naar verluidt op het punt om hun huidige samenwerking te verlengen tot en met het seizoen van 2028. Formule 1-econoom Marc Limacher meldt dat er inmiddels een nieuw contract klaarligt voor de zevenvoudig wereldkampioen. De verwachting is dat de officiële bekendmaking van deze verbintenis zal plaatsvinden tijdens het komende raceweekend op het circuit van Monza.

Limacher, die als financieel expert verbonden is aan het Franse BUSINESS / book GP, stelt dat de gesprekken tussen de Italiaanse renstal en de Britse coureur zich momenteel in de afrondende fase bevinden. "Scuderia Ferrari zou momenteel de laatste hand leggen aan een nieuw contract met Lewis Hamilton, waarmee de zevenvoudig wereldkampioen wordt vastgelegd tot 2028", schrijft de journalist. De onderhandelingen over deze nieuwe verbintenis zouden zijn gestart, nadat Ferrari afgelopen juni al het contract van Charles Leclerc officieel had opengebroken en verlengd. Tot wanneer de verlenging geldt voor de Monegask, heeft het team niet bekendgemaakt, maar we weten dat het gaat om "meerdere seizoenen".

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Aankondiging gepland voor thuisrace op Monza

Het moment waarop de verwachte aankondiging zal plaatsvinden, is niet toevallig gekozen. De Grand Prix van Italië op het Autodromo Nazionale Monza, die over anderhalve week op de kalender staat, is van oudsher de belangrijkste thuisrace voor de formatie uit Maranello. Ferrari, onder leiding van teambaas Frédéric Vasseur, hoopt daar voor het oog van het eigen publiek sterk voor de dag te komen in de dertiende race van het wereldkampioenschap. Een contractverlenging van de stercoureur zou het raceweekend in Italië extra glans moeten geven.

Hamilton is momenteel bezig aan een verdienstelijk seizoen bij de grootmacht, die bekendstaat door de scharlakenrode kleur en het steigerende paard. Na de recente race op Zandvoort, waar hij als vierde over de streep kwam, bezet hij de derde positie in de strijd om de wereldtitel met een totaal van 183 punten. Hij staat op gelijke hoogte met George Russell en hebben allebei een achterstand van 59 punten op Andrea Kimi Antonelli. Eerder dit jaar bezorgde Hamilton Ferrari al een overwinning tijdens de Grand Prix van Barcelona-Catalunya. Door de prestaties van de routinier en zijn teamgenoot Leclerc staat Ferrari momenteel tweede in het constructeurskampioenschap met 338 punten, 87 punten achter Mercedes.