Alpine maakt line-up voor 2027 bekend: Colapinto blijft naast Gasly
Alpine maakt line-up voor 2027 bekend: Colapinto blijft naast GaslyMaak ons je Google-favoriet
Het team van Alpine bevestigt voor komend seizoen de line-up. Pierre Gasly was al wel zeker van zijn plek voor volgend seizoen, maar vooral rondom de positie van Franco Colapinto bestonden wat vraagtekens. Op social media maakt het Franse team de keuze bekend.
Colapinto werd in 2024 voor het eerst in de Formule 1 gezet door Williams en afgelopen seizoen sloot hij aan bij Alpine. Nadat Jack Doohan gewogen en uiteindelijk te licht bevonden werd, mocht de Argentijn het stuur overnemen. Toch was ook hij niet altijd foutloos, maar behield Alpine-topman Flavio Briatore het vertrouwen in hem voor dit jaar.
Partijen gaan met elkaar door
Inmiddels heeft Alpine bevestigd dat Gasly ook volgend seizoen Colapinto als teamgenoot zal krijgen. De 23-jarige coureur zet zijn loopbaan namelijk voort bij het team uit Enstone.
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