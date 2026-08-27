Het is nog even afwachten of Isack Hadjar volgend weekend in actie zal komen in Monza, hoewel Red Bull Racing er alles aan doet om de Fransman klaar te stomen. Hadjar heeft vanwege zijn polsblessure advies gevraagd aan negenvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez en onthult het opvallende advies.

Red Bull lijkt in Hadjar voorlopig de beste tweede coureur naast Max Verstappen te hebben gevonden. De Fransman wist vorig jaar het podium te pakken in Zandvoort, maar moest voor dit weekend vooral toekijken. Een polsblessure hield de jongeling namelijk aan de kant. Hoewel hij eerst zelf graag alsnog wilde instappen, kwam het advies van Márquez om niet te overhaast weer achter het stuur te kruipen.

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Márquez ervaringsdeskundige

In gesprek met L'Équipe legt Hadjar uit hoe dat contact tot stand kwam: "We hebben spraakberichten naar elkaar gestuurd. Ik heb zijn contactgegevens en dacht bij mezelf: als er één coureur is die weet hoe het is om met blessures te maken te hebben, dan is hij het wel." Márquez heeft in zijn racecarrière al de nodige blessures gehad en is op dat vlak een ervaringsdeskundige. Toch greep Hadjar het contact vooral aan om van een coureur advies te horen: "Ik heb veel medisch advies gekregen, maar ik wilde van coureur tot coureur praten en horen hoe iemand die dit zelf al had meegemaakt erover dacht. Zelfs hij bevestigde dat het helemaal niet erg is om een raceweekend vanaf de zijlijn mee te maken."

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