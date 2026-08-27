Het dagblad Trouw vindt het "goed dat de Formule 1 weer verdwijnt uit Zandvoort". De krant stelt dat het evenement ecologisch onverantwoord was en bovendien te veel leunde op de successen van Max Verstappen, zo wordt er geschreven in een opiniestuk rondom de laatste editie van de Dutch Grand Prix.

Hoewel de organisatie van de race de afgelopen jaren werd geprezen, is inmiddels definitief besloten om het aflopende contract met de Formule 1 niet te verlengen. Trouw erkent dat het knap is dat het evenement zes jaar lang volledig privaat is gefinancierd, zonder directe overheidssteun. Ook het mobiliteitsplan, waarbij nagenoeg alle bezoekers met de trein of fiets kwamen, kan op goedkeuring van de krant rekenen. Toch overheerst de opluchting over het vertrek van de koningsklasse in Nederland.

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Einde aan "fossiel feestje"

De krant wijst nadrukkelijk op de locatie van het circuit, dat pal naast het beschermde Nationaal Park Zuid-Kennemerland ligt. Volgens Trouw lijdt de omliggende natuur te veel onder de autosport. "Het fossiele feestje heeft lang genoeg geduurd", klinkt het. Daarbij wordt opgemerkt dat het asfaltlint in de duinen ook zonder de Formule 1 al op meer dan driehonderd dagen per jaar wordt gebruikt door andere raceauto's, "veel meer dan de mens de natuur zou moeten aandoen".

Daarnaast bestempelt Trouw de Dutch Grand Prix als een wankel evenement, omdat het succes vrijwel volledig afhankelijk was van één coureur. Nu Verstappen de Formule 1 niet meer zo domineert als voorheen, zou de exploitatie onmogelijk zijn geworden. Afgelopen weekend viel de Red Bull Racing-coureur in de openingsronde uit door een crash, waarna Lando Norris de overwinning pakte. De krant stelt dat de kaartverkoop zonder aanhoudend succes van de Limburger moeizamer wordt en sponsoren afhaken. Daarbij halen ze een eerdere uitspraak van de circuitdirecteur aan, die stelde dat Nederlanders "vrij snel verveeld en verwend zijn".

Opluchting over houding Nederlandse overheid

Wel prijst de krant de houding van de Nederlandse overheid, die altijd heeft geweigerd om belastinggeld in de race te steken. De Formule 1 trekt tegenwoordig steeds vaker naar landen waar overheden wel bereid zijn om miljoenen te betalen, vaak gefinancierd met oliedollars, zoals de Grand Prix van Saoedi-Arabië in Djedda, waar Aramco veel geld voor neerlegt. Dat de politiek in Den Haag daar niet in is meegegaan, maakt de kans op een toekomstige terugkeer van de koningsklasse naar de Noord-Hollandse kustplaats kleiner, iets waar Trouw juist wel weer blij mee is.