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Bottas being interviewed

Bottas hint op nieuw avontuur buiten F1 en kruipt achter het stuur van NASCAR-auto

Bottas being interviewed — Foto: © IMAGO
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Bottas hint op nieuw avontuur buiten F1 en kruipt achter het stuur van NASCAR-auto

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Valtteri Bottas komt dit Formule 1-seizoen uit voor het kersverse Cadillac. De Amerikaanse formatie is nog altijd puntloos, maar langzaam maar zeker komt er verbetering. Toch lijkt de Fin ook buiten de koningsklasse te kijken, zo heeft hij op zijn Instagram-story laten zien.

Het is een tot dusver wisselvallig seizoen voor Bottas. Hij is in de helft van de in 2026 verreden Grands Prix uitgevallen. In Australië begaf het brandstofsysteem het, voordat de remmen het in Monaco, Oostenrijk en Hongarije begaven. In Barcelona-Catalunya raakte de bolide oververhit en de Dutch Grand Prix op Zandvoort kon hij vanwege hydraulische problemen niet uitrijden. Zijn beste resultaat tot nu toe is een dertiende positie in China. Zijn ploegmaat Sergio Pérez staat ook nog altijd op een nulscore. 'Checo' leek eventjes in de punten te zijn geëindigd in Monaco, totdat hij werd bestraft voor een valse start.

Bottas op bezoek bij Chevrolet

Ondanks dat Bottas naar verluidt over een zogeheten 1+1-contract beschikt, en dus mogelijk de keuze heeft om volgend jaar door te gaan bij Cadillac, lijkt de tienvoudig F1-racewinnaar stiekem naar kansen buiten het wereldkampioenschap te kijken. Op zijn Instagram deelde hij een story dat hij achter het stuur was gekropen van een Chevrolet uit de NASCAR Cup Series. Chevrolet en Cadillac vallen allebei onder de eigenaar General Motors.

Een compleet gek idee is het niet. Chevrolet heeft samen met Trackhouse een NASCAR-team, genaamd Project 91, waarin coureurs uit andere klasses de kans kunnen krijgen om deel te nemen aan een NASCAR Cup-wedstrijd. 2007-wereldkampioen Kimi Räikkönen verreed twee races op Watkins Glen en Circuit of the Americas, voordat IndyCar-legende Hélio Castroneves instapte voor de Daytona 500. Eerder dit jaar maakte Kevin Magnussen, de voormalig F1-coureur van McLaren, Renault en Haas, zijn NASCAR-debuut op de straten van San Diego.

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