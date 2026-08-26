Lando Norris zou momenteel in vergevorderde onderhandelingen met McLaren zijn over een forse salarisverhoging die moet ingaan vanaf het seizoen 2027. De regerend wereldkampioen, die vorig jaar zijn eerste titel in de koningsklasse veiligstelde, wil naar verluidt zijn inkomsten flink opkrikken en zou daarbij een jaarsalaris van zestig miljoen euro in gedachten hebben.

De gesprekken tussen het management van de coureur en de teamleiding in Woking zijn eind juni al opgestart om de toekomst van de McLaren-kopman veilig te stellen. Norris incasseert in het huidige seizoen een basissalaris van veertig miljoen euro, maar na zijn recente successen wordt dit bedrag niet langer als marktconform beschouwd. McLaren-CEO Zak Brown gaf eerder deze zomer al aan dat het behouden van de Britse ster een absolute prioriteit is voor de renstal en dat het team momenteel niet kijkt naar andere coureurs. Volgens economisch Formule 1-expert Marc Limacher zet Norris nu in op een aanzienlijke opwaardering van zijn arbeidsvoorwaarden. "Lando Norris zou met McLaren in gesprek zijn om vanaf 2027 een salaris van zestig miljoen euro per seizoen te krijgen", schrijft hij bij BUSINESS / book GP. Limacher wist eerder al het salaris van dit jaar te onthullen.

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Gat met grootverdiener Verstappen blijft aanzienlijk

Hoewel een bedrag van zestig miljoen euro astronomisch is, blijft de McLaren-coureur daarmee nog altijd ver verwijderd van de absolute grootverdiener in de sport. Max Verstappen maakte eerder deze maand een einde aan alle speculaties over zijn toekomst door zijn contract bij Red Bull Racing open te breken en officieel te verlengen tot en met het seizoen 2030. De viervoudig wereldkampioen strijkt momenteel een geschat basissalaris van 65 tot 70 miljoen euro op bij de Oostenrijkse renstal. Wanneer de nieuwe overeenkomst van de Limburger in 2027 volledig van kracht wordt, stijgt zijn inkomen naar een absolute recordhoogte in de geschiedenis van de Formule 1. Het basissalaris van Verstappen schiet dan naar verluidt omhoog naar 92 miljoen euro per jaar. Door middel van diverse lucratieve prestatiebonussen kan dit totale prijskaartje voor Red Bull Racing zelfs oplopen tot circa 115 miljoen euro per seizoen. Hiermee steekt Verstappen qua verdiensten nog altijd met kop en schouders uit boven de rest van het veld.

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Norris op plek nummer drie

Als Norris daadwerkelijk zijn handtekening zet onder de nieuwe deal van zestig miljoen euro, nestelt hij zich echter wel stevig op de derde plaats van de mondiale loonlijst. Tussen Verstappen en de McLaren-coureur in staat momenteel alleen nog Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen, die inmiddels halverwege zijn tweede seizoen bij het team van Ferrari is, verdient naar schatting tussen de zestig en zeventig miljoen dollar per jaar. Voor McLaren lijkt het inwilligen van de salariseisen van Norris een logische stap om hun stercoureur tot ver na 2030 uit de handen van de concurrentie te houden en de stabiliteit binnen het team te waarborgen.

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