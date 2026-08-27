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Start of Miami GP

'Datum voor nieuwe F1-seizoensfinale staat vast: Imola later dan verwacht'

Start of Miami GP — Foto: © IMAGO

'Datum voor nieuwe F1-seizoensfinale staat vast: Imola later dan verwacht'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Mocht de huidige onrust in het Midden-Oosten een streep zetten door de geplande races in Qatar en Abu Dhabi, dan zal Imola invallen als de nieuwe F1-seizoensfinale. Het was al langer een publiek geheim dat het roemruchte Italiaanse circuit klaargestoomd werd als reservekandidaat voor de laatste race, maar een exacte datum ontbrak tot op heden nog. Nu blijkt dat Imola in dit 'plan B' niet één, maar twee weken na Las Vegas verreden gaat worden.

Er hangt al enige tijd een donkere wolk boven de geplande seizoensafsluiters in Qatar en Abu Dhabi. Vanwege het aanhoudende conflict tussen de Verenigde Staten en Iran is het hoogst onzeker of het Formule 1-circus veilig naar die regio kan afreizen. De koningsklasse van de autosport heeft intern duidelijk gemaakt dat er uiterlijk eind september een knoop wordt doorgehakt over het al dan niet doorgaan van deze twee evenementen. Als de geopolitieke situatie tegen die tijd niet is verbeterd, zien FIA en F1-eigenaar Liberty Media zich genoodzaakt om de races in het Midden-Oosten voorlopig te schrappen.

Imola niet één, maar twee weken na Vegas

Tijdens het raceweekend in Zandvoort probeerde Stefano Domenicali de gemoederen nog enigszins te sussen. De CEO van de Formule 1 stelde in aanloop naar de Dutch Grand Prix dat de kalender simpelweg bevestigd is. "De kalender is bevestigd, dus er zijn nog een paar tickets te verkopen in Abu Dhabi", aldus de Italiaan. Hij voegde daaraan toe: "Alles verloopt voorspoedig en we blijven gefocust op het afleveren van de kalender die we aan het begin van het jaar hebben beloofd." Deze uitspraken betekenen echter niet dat er al een definitief besluit is genomen, maar weerspiegelen slechts dat de oorspronkelijke planning momenteel nog als uitgangspunt dient.

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Mocht het doemscenario voor Qatar en Abu Dhabi bewaarheid worden, dan verschuift de blik definitief naar het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Het circuit van Imola stond oorspronkelijk niet op de kalender, maar fungeert nu als de belangrijkste reddingsboei. De race in Emilia-Romagna zal in dat geval in december worden verreden, exact vijftien dagen na de zaterdagsrace in Las Vegas, meldt The Race. Omdat het spektakel in de Amerikaanse gokstad gepland staat voor 21 november - al zal het qua Nederlandse tijd op de ochtend van 22 november zijn -, dan valt de datum voor de invalbeurt van Imola op 6 december, en niet op 29 november. Hiermee hebben de Formule 1-teams iets meer tijd om de auto's en alle spullen op tijd terug in Europa te krijgen.

Vind jij Imola een geschikte locatie voor een seizoensfinale in december?

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