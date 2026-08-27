Red Bull Racing en McLaren moeten opnieuw geduld hebben in de juridische strijd rondom de tijdstraf van Pierre Gasly. Het International Court of Appeal (ICA) van de FIA heeft na de hoorzitting van afgelopen dinsdag laten weten dat een definitieve uitspraak nog twee tot drie weken op zich laat wachten, zo meldt de NYTimes. Tot die tijd behoudt de coureur van Alpine officieel zijn derde plaats in de uitslag van de Grand Prix van Monaco.

De hoorzitting vond dinsdag achter gesloten deuren plaats in Parijs. Hoewel de betrokken renstallen hoopten op een snelle afhandeling, bleek de zaak juridisch te complex voor een onmiddellijk oordeel. De vier rechters van de internationale autosportbond nemen de tijd om alle bewijsstukken grondig te bestuderen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar nieuwe LIDAR-scans van de pitstraat in het prinsdom. Volgens de bond vergt de zaak een uitgebreide evaluatie, omdat het niet alleen gaat om de specifieke snelheidsovertreding, maar ook om de bredere gevolgen van het terugdraaien van al opgelegde straffen.

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Kostbare WK-punten op het spel voor Red Bull en McLaren

Voor zowel de formatie uit Milton Keynes als het team uit Woking staan er belangrijke punten op het spel in het constructeurskampioenschap. Als het beroep slaagt, raakt Gasly zijn vijftien punten voor de derde plek kwijt en valt hij terug naar de zevende positie. Dit zou betekenen dat Red Bull-coureur Isack Hadjar promoveert naar de laatste podiumtrede, wat zijn werkgever drie extra punten oplevert. Oscar Piastri zou in dat scenario opschuiven naar de vierde plaats, goed voor twee extra punten voor McLaren. In de huidige tussenstand bezet McLaren de derde plek met 263 punten, terwijl Red Bull volgt met 186 punten.

McLaren wijst op sportieve oneerlijkheid

De oorsprong van het conflict ligt bij de race in de straten van Monte Carlo op 7 juni. Gasly kreeg destijds twee tijdstraffen van vijf seconden voor het overschrijden van de snelheidslimiet in de pitstraat. Alpine wist deze straffen echter succesvol aan te vechten via een 'Right of Review', door aan te tonen dat de officiële tijdwaarneming een onjuiste afstand hanteerde. McLaren is het hier niet mee eens en voert aan dat de sportieve eerlijkheid in het geding is. De Britse renstal wijst erop dat Piastri zijn straf tijdens de race in de pits inloste en daardoor geen beroepsmogelijkheid had, in tegenstelling tot de Fransman, wiens straf pas na de race werd toegepast en later werd kwijtgescholden.

Omdat de FIA geen harde deadline in dagen hanteert voor beroepszaken bij het ICA, is aan de teams gecommuniceerd dat een vonnis uiterlijk medio september realistisch is. Dit betekent dat het raceweekend in Italië, dat op zondag 6 september op het circuit van Monza wordt verreden, hoogstwaarschijnlijk zal plaatsvinden zonder dat er duidelijkheid is over de definitieve uitslag van de eerdere race in Monaco.

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