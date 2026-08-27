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Credit for photo: F4 British Championship

Verstappen-protegé en McLaren-junior lijkt onterecht geschorst en mist drie Formule 4-races

Credit for photo: F4 British Championship — Foto: © F4 British Championship

Verstappen-protegé en McLaren-junior lijkt onterecht geschorst en mist drie Formule 4-races

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Dries Van Langendonck, de kampioenschapsleider in de Britse Formule 4, werd in aanloop naar het afgelopen raceweekend geschorst. Motorsport UK hakte de knoop door, waardoor de McLaren-junior en protegé van Max Verstappen niet mee mocht doen op Donington Park, maar het lijkt erop dat ze een enorme blunder hebben begaan.

Afgelopen weekend stond het F4 British Championship in het voorprogramma van het British Touring Car Championship. Gedurende de drie wedstrijden miste er één belangrijke naam: Dries Van Langendonck. De wereldkampioen en Europees kampioen uit de kartsport zette in september twee jaar geleden zijn handtekening als McLaren-junior en sinds afgelopen zomer krijgt hij tevens steun van Max Verstappen via Verstappen Racing. De vijftienjarige Belg kwam naar Donington Park als leider in de tussenstand met een voorsprong van 41 punten op Lewis Wherrell en 48.5 punten op Theo Palmer, maar racen mocht hij niet. Motorsport UK had hem namelijk geschorst en de beslissing viel pas op de dag van de vrije trainingen. Van Langendonck was dus al wel naar het circuit afgereisd. De ITV-commentatoren noemden het een "farce".

Waarom werd Van Langendonck geschorst?

Van Langendonck werd geschorst, omdat hij twaalf strafpunten op zijn licentie zou hebben gehad, vergelijkbaar met het systeem in de Formule 1. Hij had er negen verzameld in de slotfase van 2025, toen hij na zijn vijftiende verjaardag mocht racen in de Britse F4: drie voor contact met Tommy Harfield in Race 2 op Donington Park, drie voor contact met Fionn McLaughlin in Race 2 op Silverstone, en drie voor het hinderen van August Raber in Race 3 op Silverstone. De overige drie strafpunten werden afgelopen april uitgedeeld, toen de stewards vonden dat hij een spin van Theo Palmer had veroorzaakt - iets wat op zichzelf al een zeer controversiële straf was.

© F4 British Championship
© F4 British Championship

Schorsing niet in lijn met sportief reglement

Het bizarre is dat Van Langendonck dus al vier maanden op een totaal van twaalf strafpunten heeft gestaan, maar dat Motorsport UK pas afgelopen weekend ingreep en hem schorste. Daar komt nog bij dat het niet in lijn is met Artikel 2.4 van Bijlage 9 uit het sportief reglement van de Britse Formule 4. Hierin staat namelijk dat het een schorsing op kan leveren als de twaalf strafpunten binnen één en hetzelfde seizoen zijn verzameld en niet in de afgelopen twaalf maanden, zoals dat wel in de Formule 1 het geval is. Eigenlijk zou Van Langendonck dus na een reset na 2025 op drie strafpunten moeten staan.

Rodin Motorsport, het team waar de jongeling uit Hasselt voor uitkomt, had geen keuze en moest hem aan de kant zetten voor Donington Park. Met een vijfde, tweede en derde plaats is Lewis Wherrell tot vier punten gekomen, maar Van Langendonck leidt het kampioenschap dus nog wel. Er zijn nog negen races te verrijden, drie op Croft, drie op Silverstone en drie op Brands Hatch.

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