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Max Verstappen, Isack Hadjar, generic, Red Bull, 2026

Márquez legt advies aan Hadjar uit: "Blessure verergeren kan je leven veranderen"

Max Verstappen, Isack Hadjar, generic, Red Bull, 2026 — Foto: © IMAGO
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Márquez legt advies aan Hadjar uit: "Blessure verergeren kan je leven veranderen"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Het was al bekend dat Marc Márquez Isack Hadjar had geadviseerd om de F1 Dutch Grand Prix aan zich voorbij te laten gaan. De negenvoudig wereldkampioen op de tweewielers heeft nu zelf verteld over het contact met Hadjar. De Spanjaard stelt dat het verergeren van een blessure veel grotere gevolgen kan hebben dan het missen van één enkel raceweekend.

Hadjar, die dit seizoen uitkomt voor Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen, liep in de zomerstop een polsblessure op tijdens een bokstraining. Hierdoor moest de Frans-Algerijnse coureur het raceweekend op Circuit Zandvoort overslaan. Het talent uit de Red Bull-opleiding werd in de duinen tijdelijk vervangen door Liam Lawson, om zo geen onnodige risico's te nemen met zijn herstel. Yuki Tsunoda nam op zijn beurt weer het zitje bij zusterteam Racing Bulls over.

Advies van Márquez als ervaringsdeskundige

Márquez, die zelf in het verleden te maken kreeg met zwaar blessureleed, begrijpt de worsteling van de Formule 1-coureur goed. "Hadjar heeft contact met mij opgenomen", begint de Ducati-rijder tegenover MotoGP.com. "Ik ben natuurlijk geen dokter, maar het was puur voor advies", voegt hij daaraan toe. De huidige nummer vier in het MotoGP-kampioenschap benadrukt hoe lastig het is om vanaf de zijlijn te moeten toekijken. "Soms is het voor een rijder, of in dit geval een coureur, ontzettend lastig, omdat je soms het gevoel hebt dat je het misschien wel aankan. Maar het is moeilijk om te accepteren dat je een race moet overslaan om je beter voor te bereiden op de volgende", aldus Márquez.

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Hij wees Hadjar op de gevaren van een te vroege rentree. "Dat is precies wat ik heb gezegd. Ik heb in het verleden geleerd dat het missen van één race je leven niet zal veranderen. Maar een blessure oplopen of verergeren omdat je te vroeg weer gaat rijden, kan je leven wel veranderen", verklaart Márquez. Hij trekt daarbij de vergelijking met zijn eigen zware crash in het verleden. "Mijn leven is enorm veranderd sinds de blessure in Jerez [in 2020]. Dus ja, ik heb gewoon geprobeerd om dat advies aan Hadjar te geven. Ik denk dat hij de juiste beslissing heeft genomen, want hij heeft nog een lange carrière voor zich."

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