Mercedes bespeelt FIA-reglement en benadeelt Red Bull, protegé Verstappen geschorst | GPFans Recap

We zijn een weekje verwijderd van de mediadag van de aankomende race, de F1 Grand Prix van Italië. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

De grid van het seizoen 2027 begint langzaam maar zeker meer vorm te krijgen. Vandaag is het twaalfde van 22 stoeltjes bekend geworden. Alpine heeft namelijk aangekondigd dat Franco Colapinto een contractverlenging heeft getekend. Aston Martin kijkt ondertussen naar andere opties buiten Honda. Ze lijken het gebrek aan competitiviteit van het Japanse merk zat te zijn en zouden nu gesprekken voeren met Mercedes en Red Bull Ford. Ondertussen is een protegé van Max Verstappen onterecht geschorst en zorgt het ADUO-reglement voor een groot nadeel bij Red Bull Ford. Verder geeft Cadillac meer duidelijkheid over de toekomst na speculaties over miljardenfraude en verklaart Marc Márquez zijn advies voor Isack Hadjar.

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'Aston Martin voert gesprekken met Mercedes én Red Bull Ford over motoren'

Hoewel Aston Martin het project samen met Honda nog lang niet opgeeft, blijken er volgens Autoracer momenteel wel gesprekken te zijn met Mercedes en Red Bull Ford. Het team van Lawrence Stroll hoopt dat de huidige samenwerking alsnog in prijzen eindigt, maar is ook bezig met plan 'B'. Lees hier het hele artikel over Aston Martin die Honda zat is.

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Alpine maakt line-up voor 2027 bekend: Colapinto blijft naast Gasly

Het team van Alpine bevestigt voor komend seizoen de line-up. Pierre Gasly was al wel zeker van zijn plek voor volgend seizoen, maar vooral rondom de positie van Franco Colapinto bestonden wat vraagtekens. Inmiddels heeft Alpine bevestigd dat Gasly ook volgend seizoen Colapinto als teamgenoot zal krijgen. De 23-jarige coureur zet zijn loopbaan namelijk voort bij het team uit Enstone. Lees hier het hele artikel over de rijdersbezetting bij Alpine.

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Hoe Mercedes Verstappen flink benadeelt door zelf geen upgrades te ontwikkelen

De uitslag van het gepubliceerde ADUO-onderzoek van de FIA heeft voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen gezorgd in de paddock. De internationale autosportbond heeft de verbrandingsmotor van Red Bull Ford aangewezen als de officiële benchmark, waardoor het team waar Max Verstappen voor uitkomt geen extra motorupgrades mag doorvoeren. Grote concurrent Mercedes mag dit echter wel, terwijl de Duitse renstal op de baan juist over het meest competitieve totaalpakket op het gebied van de power unit lijkt te beschikken. Lees hier het hele artikel over hoe Mercedes de ADUO-reglementen bespeelt.

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Verstappen-protegé en McLaren-junior lijkt onterecht geschorst en mist drie Formule 4-races

Dries Van Langendonck, de kampioenschapsleider in de Britse Formule 4, werd in aanloop naar het afgelopen raceweekend geschorst. Motorsport UK hakte de knoop door, waardoor de McLaren-junior en protegé van Max Verstappen niet mee mocht doen op Donington Park, maar het lijkt erop dat ze een enorme blunder hebben begaan. Volgens het sportief reglement klopt het namelijk niet dat hij de schorsing nu zou verdienen. Lees hier het hele artikel over de schorsing van Dries Van Langendonck.

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TWG geeft duidelijkheid over Cadillac F1 na speculaties over miljardenfraude

TWG Global heeft met klem ontkend dat er plannen zijn om het Cadillac Formule 1-team of andere motorsportactiviteiten van de hand te doen. De geruchten over een mogelijke verkoop namen eerder deze maand toe in de paddock tijdens de F1 Dutch Grand Prix, mede aangewakkerd door federale onderzoeken naar de zakelijke belangen van Mark Walter, de oprichter van de investeringsmaatschappij. Ondanks de recente verkoop van zijn aandelen in de Los Angeles Lakers, blijft de focus van de autosportdivisie volgens de TWG volledig gericht op verdere groei. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Cadillac.

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Márquez legt advies aan Hadjar uit: "Blessure verergeren kan je leven veranderen"

Het was al bekend dat Marc Márquez Isack Hadjar had geadviseerd om de F1 Dutch Grand Prix aan zich voorbij te laten gaan. De negenvoudig wereldkampioen op de tweewielers heeft nu zelf verteld over het contact met Hadjar. De Spanjaard stelt dat het verergeren van een blessure veel grotere gevolgen kan hebben dan het missen van één enkel raceweekend. "Hadjar heeft contact met mij opgenomen", begint de Ducati-rijder tegenover MotoGP.com. "Ik ben natuurlijk geen dokter, maar het was puur voor advies." Lees hier het hele artikel over het advies van Marc Márquez.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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