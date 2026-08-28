Volgens voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese heeft de vroege uitvalbeurt van Max Verstappen tijdens de Dutch Grand Prix bewezen dat ook de viervoudig wereldkampioen fouten kan maken. De Italiaanse analist stelt daarnaast dat het vertrek van Circuit Zandvoort van de kalender geen groot verlies is voor de sport, aangezien de faciliteiten volgens hem zwaar onder de maat zijn. Dat laat de 72-jarige oud-coureur weten in gesprek met Betpack.

De laatste editie van de Grote Prijs van Nederland eindigde voor Verstappen in een grote teleurstelling. De Red Bull-coureur verloor afgelopen weekend in de eerste ronde de controle over zijn bolide in een vochtige Arie Luyendykbocht en crashte hard in de muur. Hoewel de Limburger in de badplaats ongedeerd bleef, betekende de klapper een direct einde aan zijn thuisrace.

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Patrese over crash Verstappen

Patrese kijkt met gemengde gevoelens naar het incident. "Het was een trieste manier om daar in zijn thuisrace te eindigen", stelt de commentator. "Maar het liet zien dat Max per slot van rekening menselijk is, want hij maakte een fout", aldus Patrese. Toch begrijpt de Italiaan de aanpak van de Nederlander wel. "Als ik Max ken, had hij in Nederland niet als vierde of vijfde willen eindigen. Dus ging hij ervoor om te proberen op het podium te komen. Er zit meer glamour in om er op deze manier af te crashen", verklaart hij.

Kritiek op faciliteiten Zandvoort

Dat de race in de Noord-Hollandse duinen na dit seizoen definitief van de kalender verdwijnt, doet Patrese weinig. "Ben ik overstuur dat Zandvoort nu niet meer op de Formule 1-kalender staat? Niet echt", klinkt het stellig. "Het was niet veel veranderd sinds mijn tijdperk. Om eerlijk te zijn vind ik het erg moeilijk om in te halen, het is erg smal en ook de faciliteiten, de paddock en de pits zijn erg oud", oordeelt de oud-rijder. Volgens hem past de locatie simpelweg niet meer bij de huidige standaard van de sport. "Het is niet geschikt voor de moderne Formule 1", voegt hij toe.

Om zijn punt kracht bij te zetten, verwijst de voormalig coureur naar een eerder bezoek aan het circuit. "Ik was daar, ik denk in 2021, omdat mijn zoon Lorenzo aan het racen was en de paddocks waren echt zoals ze in 1970 waren. Zeer slechte kwaliteit", besluit Patrese. Die uitspraak is opvallend, aangezien de organisatie van het circuit in de aanloop naar de laatste Formule 1-jaren nog flink heeft geïnvesteerd. Zo werden er in april 2024 zes nieuwe, hypermoderne pitboxen opgeleverd, werd de pitstraat verlengd en verrees er een nieuwe hospitality-lounge voor 650 personen boven de garages.

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